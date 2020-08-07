«Трудное, но взвешенное решение»: Ростовские власти рассказали, почему передали слониху Эколь в цирк братьев Запашных

Участники пресс-конференции рассказали, какая судьба ждет Эколь. Фото: Администрация г. Ростова-на-Дону.

Передача слонихи Эколь из Ростовского зоопарка в цирк братьев Запашных наделала много шума в Интернете. Против такой постановки вопроса выступили некоторые российские зоозащитники, назвав этот поступок преступлением, и потребовали вернуть все, как было. Насколько это возможно? Как сейчас живет любимица публики? И какая судьба ее вообще ждала? Ответить на эти вопросы и расставить все точки над «i» в пресс-центре «Комсомольской правды» - Ростов» собрались и.о. начальника управления культуры города Юлия Соболева, руководители ростовских зоопарка и цирка, генеральный директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный.

«НАДО БЫЛО УБИРАТЬ РИСКИ»

- 15 июня этого года состоялась передача слонихи Эколь, которая родилась в Ростовском зоопарке, - начала встречу и.о. начальника управления культуры Ростова-на-Дону Юлия Соболева. - Сделка по передаче животного состоялась по всем правилам и в соответствии с действующим законодательством.

Малышка, рожденная в Ростове-на-Дону, даже не предполагает, сколько шума наделал ее переезд в столицу. Фото: Ростовский зоопарк

О том, почему передача Эколь была необходимостью, рассказал директор Ростовского-на-Дону зоопарка Александр Жадобин.

- Находиться четырем слонам на одной территории - значит создавать опасность для них, - пояснил Александр Васильевич. - Дело в том, что сестра Эколь появилась на свет, когда их маме Ситаре было всего шесть лет. Учитывая, что беременность у слоних длится в течение двух лет, зачатие произошло, когда будущей маме было всего три года. При этом слоны достигают половой зрелости в 15-16 лет. Опасность ждала и 3,5-летнюю Эколь. А учитывая, что взрослый и крупный самец Юма, являющийся ее отцом, стал проявлять к ней интерес, существовала реальная угроза того, что она могла еще и погибнуть при попытке размножения. Проблемы могли возникнуть и у персонала, который ее обслуживает. Нам надо было убирать риски. И это была реальная необходимость.

В итоге новый дом для Эколь искали в различных зоопарках, в том числе и Белоруссии. Но, по словам специалиста, содержание слона - удовольствие не из дешевых. Поэтому желающих по тем или иным причинам просто не нашлось. А у города просто нет возможности каждому рожденному слоненку строить новый дом.

Передача слонихи - довольно трудное, но взвешенное и продуманное решение.

К слову, цирк братьев Запашных - самый большой в Европе и вдобавок еще и стационарный. Он соответствует всем требованиям, которые существуют в новом законе (в нем прописаны все правила по содержанию животных в цирках и зоопарках).

«В ЦИРКАХ ЖИВОТНЫМ ИНТЕРЕСНЕЕ»

Так, во время пресс-конференции участникам показали видеоролик о жизни Эколь в новом доме. Для нее там созданы замечательные условия - в одном из ее вольеров есть бассейн. Будут строить и дополнительный. Каждый день она принимает солнечные ванны и водные процедуры. Сама слониха с радостью тренируется на манеже. Эдгард Запашный называет ее своей доченькой.

Об этом рассказал автор и ведущий телепрограмм о животных Тимофей Баженов, а еще он добавил, что жизнь слона в дикой природе крайне тяжела и недолговечна. Ее продолжительность вдвое меньше, чем в зоопарках и цирках.

С тем, что Эколь будет лучше в цирке, согласен и телеведущий Николай Дроздов, который не смог приехать в донскую столицу, но записал видеообращение.

- Мне приятно увидеть молоденькую слониху в такой дружелюбной обстановке, - сказал он. - У нее как раз такой возраст, когда уже пора отделиться от мамочки. А еще она сейчас очень нуждается в общении. И в цирках животным интереснее - они любят публику, аплодисменты, и им нравится выходить на сцену. Я уверен, при таких дрессировщиках, как братья Запашные, она станет звездой Большого московского цирка.

«У МЕНЯ В ЦИРКЕ 300 КАМЕР»

Зашел разговор и по поводу смены имени: сейчас слониху зовут Николь.

- Что касается имени Эколь, то я знаю, что в его выборе участвовал весь город, - рассказал Эдгард Запашный, - и с большим уважением отношусь к нему и его жителям. Но мне пришлось переименовать слониху, так как я обратил внимание на то, что она остро реагирует на обращение людей, которые часто начинаются с «Э...». И это очень отвлекало животное. А для меня важен ее комфорт. Но даже из этого устроили определенную травлю, что Запашный бросил вызов целому городу.

Ответил генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского на обвинения и в якобы жестоком обращении с животными.

- Как можно причинить боль и ждать от животных результатов? - искренне возмутился он. - Я работаю много лет с разными животными. Но силой от зверя добиться ничего нельзя. У меня в цирке 300 (!) камер, в которые смотрят и охрана, и ветеринары.

Большой интерес у журналистов вызвал вопрос возможного возврата слонихи на родину, в донскую столицу.

- В 2019 году был заключен договор обмена животными. На тот момент обмен не состоялся, передача слоненка не могла произойти по объективным причинам - животное было не готово для передачи. Поэтому срок передачи перенесли на этот год. 15 июня 2020 года передача состоялась. Хотелось бы на этой пресс-конференции раз и навсегда поставить точку в вопросе возврата слона, - прокомментировала Юлия Соболева.

Эдгард Запашный ответил, что цирк является госструктурой, его постоянно проверяют на содержание животных: «Если мы вернем слоненка, мы только создадим проблемы и Николь, и самому зоопарку. Этот вопрос надо закрывать».