«Антикризисные продукты» помогли донскому бизнесу пережить сложный период

Предприятиям и индивидуальным предпринимателям Дона существенно помогли принятые меры поддержки в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорили депутаты регионального Заксобрания на заседании круглого стола на тему «Антикризисные продукты» для бизнеса в Ростовской области в новых экономических условиях».

Замгубернатора региона – министр финансов Лилия Федотова сообщила, что федеральными и областными органами власти были приняты беспрецедентные меры, направленные на поддержку предпринимателей в сложный и непредсказуемый период.

Малый и средний бизнес был признан одним из секторов экономики, наиболее пострадавшим от распространения COVID-19. Поэтому на всех уровнях власти принят ряд мер поддержки, направленных на максимальное сокращение издержек бизнеса.

- Налогоплательщики, которые добросовестно платили налоги в предыдущие годы, в «доковидный» период, сегодня нуждаются в помощи. Крайне важно не допустить ухудшения их финансового состояния и сохранить экономику. Прежде всего речь идет об отсрочке налоговых платежей, причем эта отсрочка распространяется на весь период 2020 года, - рассказала Лилия Федотова.

В частности, депутаты Законодательного собрания Дона приняли ряд поправок к областному закону «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» в части введения дополнительных мер поддержки донского бизнеса в сложившейся экономической ситуации.

Согласно внесенным коррективам, для собственников торговых центров и помещений в них, сдающих имущество в аренду, была снижена в два раза ставка налога на имущество организаций – с 2,2 % до 1,1 %. Также до 1,1 % уменьшена ставка налога на имущество для предприятий, которые производят тепличную овощную продукцию. Льгота распространяется и на владельцев гостиниц – ставка налога для них также сократилась до 1,1 %.

Еще одна мера поддержки касается снижения ставки налога по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей. Для предприятий, использующих объект налогообложения «выручка от реализации», ставка налога была уменьшена с 6 % до 1 %.

До 5 % снижается ставка налога по системе «доходы минус расходы». Для предпринимателей, работающих на патентной системе, в два раза стал меньше показатель потенциально возможного к получению дохода (ранее было 10 %).

Помимо этого предприниматели донского края могут воспользоваться мерами поддержки в форме льготного кредитования, финансовой поддержки, субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Губернатором, региональным правительством и депутатами Законодательного собрания Ростовской области были сделаны правильные шаги по оказанию поддержки пострадавшим отраслям экономики, - отметил первый заместитель председателя донского Заксобрания – председатель комитета по бюджету Андрей Харченко.

По его словам, главный вывод, который можно сделать, состоит в том, что мера поддержки по снижению налогов помогла всему бизнесу.

- 174 тысячи субъекта малого и среднего бизнеса находятся в Едином реестре субъектов МСП Федеральной налоговой службы. Есть гарантии, что они продолжат работу. В результате мы недополучили порядка 5,4 миллиарда рублей в областной бюджет, но губернатор решает вопрос на федеральном уровне, и на сбалансированности бюджета это не отразится. Все обязательства выполняли и будем выполнять, а цель, которую мы преследовали, вводя меры поддержки, реализуется, - подчеркнул Андрей Харченко.

Вице-спикер регионального парламента добавил, что на сегодняшний день далеко не все предприниматели знают о действующих мерах поддержки, поэтому в перечень рекомендаций, который составят по итогам заседания круглого стола, в частности, войдет и более масштабное информирование донского бизнеса о том, на какую помощь можно рассчитывать в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.