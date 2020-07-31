Борьба с последствиями коронавируса станет приоритетом в работе парламента Дона

В донском парламенте состоялось очередное 22-ое заседание, на котором народные избранники обозначили приоритеты работы на второе полугодие 2020 года, приняли поправки в бюджет Ростовской области, а также важный закон, расширяющие меры поддержки регионального бизнеса, пострадавшего от коронавирусной пандемии. Кроме того, парламентарии обсудили особенности организации нового учебного года.

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УВЕЛИЧАТСЯ НА 8,5 МЛРД РУБЛЕЙ

От ограничительных мер, спровоцированных распространением COVID-19, серьезно пострадали бюджеты муниципалитетов донского региона, которые столкнулись с сокращением доходные источников. Выправить ситуацию призваны принятые поправки в бюджет региона на текущий год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Инициатором этих предложений стал губернатор Василий Голубев. Как сообщил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, благодаря усилиям главы донской регион получил мощную федеральную поддержку.

- Василий Юрьевич очень плотно работал с правительством России, федеральным министерством финансов. И эта работа дала свои результаты. Область получила существенный объем федеральной поддержки, что позволило нам на фоне сокращения доходов от налогов увеличить расходы областного бюджета на 8,5 млрд рублей, - рассказал спикер регионального парламента.

Помимо этого, была произведена оптимизация расходов, в том числе за счет экономии средств по торгам, добавил председатель Заксобрания. Он пояснил, что суммарно это дает областным властям не только возможность сохранить финансирование всех ранее запланированных проектов, но и даже увеличить расходы по некоторым из них.

- Около 600 миллионов рублей направляется Волгодонску на продолжение строительства мостового перехода, который ждут жители этого крупнейшего восточного промышленного центра Ростовской области, - привел пример Александр Ищенко.

Благодаря усилиям губернатора донской регион получил мощную федеральную поддержку. Фото: donland.ru

Кроме того, огромное количество средств направляется на поддержку системы здравоохранения Дона. Более миллиарда рублей выделено на обеспечение ковидных госпиталей всем необходимым, включая приобретение нового технологичного оборудования. Еще свыше 1,3 млрд рублей будет направлено на различные выплаты медицинским работникам, а также безработным гражданам – 1,4 млрд рублей.

- То есть, приоритеты расходования бюджетных средств обозначены в поправках четко и ясно – это здравоохранение и социальная сфера. Почему? Потому, что социальная сфера тоже оказалась под ударом в этой ситуации. На выравнивание ситуации требуются дополнительные средства. С одной стороны, нужны средства на обеспечение медицинской защиты тех, кто проживает в социальных учреждениях, с другой стороны — требуются стимулирующие выплаты работникам соцучреждений. И ту и другую задачу губернатор через поправки в бюджет решает, - объяснил Александр Ищенко.

По словам заместителя главы Ростовской области – министра финансов Лилии Федотовой, поддержка донского региона, выделенная из федерального бюджета, на сегодняшний день составляет в целом беспрецедентную сумму в 66 млрд рублей.

– Мы получили более 4,2 млрд рублей из федерального бюджета на выплаты медицинским работникам и работникам соцобеспечения, на переоснащение коечного фонда в учреждениях здравоохранениях, на выплаты безработным гражданам, на поддержку экономики. Все это федеральные деньги, - подчеркнула Лилия Федотова.

Замгубернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова сообщила, что федеральный центр выделил донскому региону 66 млрд рублей. Фото: donland.ru

При этом министр особенно отметила, что средства, полученные с помощью переформатирования бюджетных расходов, направили на первоочередные нужды.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА РАСШИРЯТ

Также по инициативе донского губернатора депутаты Заксобрания приняли поправки в областной закон о региональных налогах, которые касаются расширения региональных мер поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях.

В соответствии с внесенными в областное законодательство коррективами льготы по упрощенной и патентной системам налогообложения смогут получать не только те, кто зарегистрировал свою деятельность до 1 марта 2020 года, но и после этой даты.

Александр Ищенко пояснил, что на каждом заседании Законодательного собрания по инициативе инициативе главы региона были рассмотрены те или иные предложения по поддержке бизнеса. Теперь эта тема получила законодательное закрепление.

- Мы убеждены, что данные изменения окажут существенную помощь тем предприятиям, индивидуальным предпринимателям, которые начали работать в марте, апреле, июне и июле 2020 года, – выразил уверенность спикер донского парламента.

Напомним, что согласно принятым в апреле текущего года поправкам в областной закон о региональных налогах, до 1 % снижена ставка налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий, использующих объект налогообложения «выручка от реализации». До 5 % уменьшена ставка налога по системе «доходы минус расходы». А для предпринимателей, работающих на патентной системе, в два раза снижается показатель потенциально возможного к получению дохода.

На данный момент таким мерами поддержки смогут дополнительно воспользоваться порядка двух тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщил зампредседателя комитета донского парламента по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Виктор Халын, Ростовская область является одним из немногих регионов-лидеров, которые пошли дальше, чем Федерация в целом по предоставлению льгот всей сфере бизнеса по основному виду деятельности.

- А это колоссальное количество предпринимателей. Поэтому решение губернатора очень правильное. Оно говорит о том, что мы принимаем наши бюджеты, как бюджеты развития, то есть не просто возвращаемся на прежние позиции, но и смотрим вперед. Сегодня на Дону даже в этих сложных условиях мы активно поддерживаем бизнес, который открывается или продолжает работать, формируя новые финансовые и материальные потоки. Это означает, что мы даем возможность бизнесу идти вперед, развиваться, - отметил Виктор Халын.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ ОТМЕНЯЮТСЯ

Ситуация с коронавирусом повлияла на традиционное расписание парламентской работы Законодательного собрания. Депутаты не уйдут в летний отпуск, а продолжат работу по минимизации негативных последствий распространения COVID-19.

Александр Ищенко указал на то, что распространение опасной инфекции все еще не остановлено, поэтому донским парламентариям нужно быть готовым к активной законодательной работе не только в августе-сентябре, но и последующих месяцах.

- Мы продолжим деятельность Законодательного собрания с точки зрения выработки новых решений, которые бы позволили минимизировать негативные последствия распространения новой коронавирусной инфекции. Она, к сожалению не останавливается, и власть должна вырабатывать новые меры. С одной стороны, это меры медицинского характера, с другой - речь идет о социальных решениях, работе системы здравоохранения, образования и социальной защиты, - пояснил он.

В ходе заседания народные избранники утвердили примерную программу законодательной и нормотворческой деятельности на второе полугодие 2020 года. Наиболее значимые проекты законов в этот период будут связаны с принятыми поправками в Конституцию Российской Федерации. Парламентариях предстоит проработать, как минимум, девять областных законов и три постановления.

Депутаты не уйдут в летний отпуск, а продолжат работу по минимизации негативных последствий распространения COVID-19. Фото: donland.ru

При этом, после того, как федеральные законы будут приведены в соответствие с конституционными поправками, количество областных законов, подлежащих изменению тоже вполне ожидаемо увеличится.

Для предстоящей законотворческой деятельности в парламенте будет образована рабочая группа. В ее состав войдет весь руководящий состав Заксобрания, а также представители регионального правительства, минюста и общественных организаций.

Рабочая группа будет принимать решения о целесообразности внесения изменений в областные нормативно-правовые акты, рассматривать проекты соответствующих документов и готовить предложения по их публичному обсуждению.

- Всего в примерную программу законодательной и нормотворческой деятельности на второе полугодие 2020 года включено 75 проектов областных законов и 25 проектов постановлений. Это обращения в федеральные органы власти и законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство. Кроме этого, до конца года запланирован мониторинг исполнения 17 областных нормативно-правовых актов, - рассказал о задачах регионального парламента Александр Ищенко.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ШКОЛЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

На заседании Заксобрания выступила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина. Она ответила на вопросы депутатов о предстоящем учебном годе, который начнется в сентябре, но не будет обычным.

Прежде всего глава минобра отметила, что обучение учеников в школе, их личный контакт с учителями и сверстниками является неоспоримым приоритетом, и что дистанционное обучение следует использовать в качестве вспомогательной меры.

- В стартующем учебном году работу придется перестроить – введены новые санитарно-эпидемиологические нормы, они будут действовать до 1 января 2021 года. В соответствии с ними вводится ряд правил, которые необходимы при обучении детей в школе в новых условиях. Будет составлен специализированный график начала и окончания уроков, запланировано проведение уроков на свежем воздухе и проветривание учебных помещений. Кроме того, обязательны наличие обеззараживающих воздух устройств и соблюдение правил гигиены, - сказала Лариса Балина.

Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина рассказала, как будут работать школы в новом учебном году. Фото: donland.ru

Мнение о том, что дети должны учиться в школе, а не дома, разделил и спикер донского парламента Александр Ищенко. Он подчеркнул, что принятые поправки в бюджет региона в том числе вносят изменения, дополняющие расходную часть на образовательные учреждения и одновременно учитывают все требования Роспотребнадзора — включая санитарную обработку и условия для дистанцирования.

- Все это потребует очень больших усилий не только от учителей, но и от обслуживающего персонала школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Но это нужно сделать обязательно. Конечно, если ситуация с коронавирусом будет меняться в худшую сторону, а такой вариант тоже просчитывается, мы обсудили и имеем в резерве практику дистанционного обучения. Практика показала, что в целом такая система работает. Две с половиной тысячи семей донских школьников и полторы тысячи учителей получили бесплатно в пользование средства интернет-коммуникации. Технику предоставили депутаты Заксобрания и коммерческие организации. И эту работу мы будем продолжать, если потребуется. Но приоритетом для всех нас является обучение ребенка в своей школе. На это нацелена вся система власти в Ростовской области, - уверен председатель ЗС.