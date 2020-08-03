«Работы стало в два раза больше, а зарплаты - меньше»: сотрудники каменской ЦГБ пожаловались на тяжелые условия труда

Сразу несколько врачей центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Ростовской области публично заявили в последних числах июля, что готовы уволиться, потому что с каждым месяцем график работы становится все жестче, а зарплаты при этом не растут.

«ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО»

- Я работаю здесь уже 36 лет, но такого, правда, еще не было, - рассказал «Комсомолке» заведующий хирургическим отделением Георгиий Медведев. - Зарплаты упали почти в два раза. Люди даже готовы переезжать в другие города, только бы не оставаться здесь.

По словам собеседника, лихорадить больницу начало после смены главврача (он был назначен в феврале текущего года, - прим. автр.).

- Уже с марта у нас начался отток сотрудников, - продолжил Георгий Алексеевич. - Сначала материально-технической службы - видимо, из-за оптимизации стали прощаться с дворниками, прачками и медтехниками... А последние для нас - серьезная потеря, потому что ремонтировать аппаратуру быстро мы теперь не можем. Дальше - больше. В апреле с открытием сovid-госпиталя, который развернут у нас на базе инфекционного отделения ЦГБ, началась проблема и с медицинскими кадрами. Туда ушли некоторые специалисты - сестры и врачи. А у оставшихся в отделениях нагрузка по работе с неотложными пациентами возросла в два, а у некоторых в три раза. Но при этом зарплаты стали уменьшаться с каждым месяцем. Только представьте: медицинские сестры из моего хирургического отделения за двойную нагрузку в эти месяцы получили зарплаты в размере МРОТа, не больше. А зарплаты врачей и завотделениями упали почти вдвое. Сейчас доктор, к примеру, работающий на полторы ставки, получает около 15 тысяч рублей. При этом мы все также работали и в красной зоне - ходили и ходим в ковидный госпиталь, когда нас привлекают и это необходимо.

«МЫ ПРОСТО ХОТИМ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ»

- А как так получилось?

- Нам объяснили это так: больница не зарабатывает деньги в связи с тем, что какое-то время не оказывала плановую помощь. Но не исключено, что совсем скоро город может и вовсе остаться без реаниматологов. Один из них, который работал для оказания экстренной помощи в больнице день-через день, получил гораздо меньшую сумму, чем ему обещали. Он уже уволился. Еще один собирается поступить так же. Третий в результате повышенной нагрузки попал лечиться в кардиологию, а потому уехал лечиться в областную больницу. И таким образом реанимация у нас остается практически без этих специалистов, потому что оставшиеся трое работают в ковид-госпитале. А в августе и вовсе ни одного не останется, так как заведующий уходит в отпуск. То есть ЦГБ просто остановится, потому что без реаниматологов-анестезиологов другие ее подразделения просто не смогут работать! Например, из моего отделения уже уехал мой лучший ученик - трудиться в соседний город Зверево, еще один - на выходе. Уволились и две медсестры, с августа написала заявление еще одна - то есть целая смена. Мы уже не в состоянии со следующего месяца закрыть ночные дежурства кадрами, а в сентябре, наверное, если так пойдет и дальше, не сможем и дневные смены, чтобы нормально функционировать. Люди нас поддерживают, но не все хотят высказаться, боятся. Начались и интриги. Говорят, что мы хотим сместить главного врача. На мой взгляд, он не совсем опытный и не нашел общий язык с коллективом. Но мы все просто хотим нормально работать в человеческих условиях, получая за это достойную зарплату.

Вот уже несколько лет медики работают в напряженных условиях.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НАДО ВНИМАТЕЛЬНО ВО ВСЕМ РАЗОБРАТЬСЯ!»

Корреспондент «Комсомольской правды» - Ростов» дозвонилась до главы администрации города Каменска-Шахтинского Константина Фетисова.

- Действительно, сложилась неординарная ситуация в хирургическом отделении ЦГБ, - рассказал Константин Константинович. - Ко мне поступило массовое обращение врачей, где шла речь в том числе о вопросах снижения зарплат и так далее. Мы встретились лично, чтобы обсудить все вопросы. Я всех выслушал, но предложил не драматизировать, а внимательно во всем разобраться, в том числе в экономической составляющей обращения, и не принимать решение с бухты-барахты.

- А как так вообще могло получиться?

- Как вы знаете, финансирование больницы прежде всего зависит от выполненных объемов и счетов. Безусловно, какую-то роль, сказавшуюся на зарплате, сыграла приостановка на время пандемии плановых операций: так как отделения оказывали только экстренную помощь, соответственно, и объемы несколько снизились. Но, тем не менее, все, кто работают в красной зоне, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 415 и 484, получили и получают выплаты в полном объеме и в установленные сроки. Это уже проверяла прокуратура.

- Что вы намерены предпринять, чтобы разрешить ситуацию?

- Мы уже обратились в минздрав Ростовской области с заявлением, в котором просим разобраться в ситуации. Сейчас они формируют комиссию, которая на месте внимательно изучит всю финансовую сторону вопроса. Но там, как вы поняли, есть и человеческий фактор. Главное требование, которое выдвигается, - это замена главного врача. Предыдущий был отстранен от занимаемой должности, следствие идет до сих пор. А новый - молодой руководитель - был назначен в феврале этого года. Но, на мой взгляд, он как главный врач проявил себя с самой лучшей стороны.

- ?

- Когда началась ситуация с пандемией, ковидный госпиталь был открыт в сроки, обозначенные президентом и губернатором. И с 28 апреля там начали принимать больных. Госпиталь и сейчас работает ритмично и без проблем, он оборудован, есть и медпрепараты, и средства индивидуальной защиты. Там получают лечение не только каменчане, но и жители еще шести северных районов Дона, которых направляют к нам.

- А что касается массового увольнения врачей?

- С начала года из ЦГБ уволились всего девять специалистов. Один - по выходу на пенсию, второй - по инвалидности, третий - по состоянию здоровья, четвертый - ушел в отпуск по уходу за ребенком, не достигшим 14 лет, пятый - по собственному желанию. Еще двое сменили место жительства, двое других - работу. Но все это - жизнь. А вот прибыло в этот же период в больницу 12 человек, в числе которых и хирург, и рентгенолог, и акушер-гинеколог, и педиатр, и стоматолог. Сейчас оформляются на работу еще двое - анестезиолог-реаниматолог и врач рентген-специалист. То есть то, что люди массово уходят, - это притянуто за уши. Кто-то уходит по жизненным обстоятельствам, а другие приходят.

- Администрация города ни в коем образе не заинтересована в развале городской больницы, - сказал глава в завершение разговора. - Мы очень многое делаем для того, чтобы ее развивать. Например, заканчиваем сердечно-сосудистый центр, где уже в августе начнем делать первые операции. За средства областного бюджета туда уже закуплена аппаратура. То есть больница развивается даже в ковидных тяжелых условиях. А пока ждем приезда комиссии регионального минздрава и прокуратуры, а на базе их результатов работы уже будем двигаться дальше. Главное - надо разрешить ситуацию, и мы будем это делать.