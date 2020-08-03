В Ростове-на-Дону спасли птенца цапли, который запутался в леске

Необычную операцию на воде провели донские спасатели. Накануне, 2 августа, к ним обратились очевидцы, которые рассказали, что птенец цапли запутался в леске. Малыш едва не захлебнулся, но помощь подоспела вовремя. Буквально несколько минут потребовалось работникам Ростовского поисково-спасательного подразделения, чтобы помочь пернатому выбраться на волю. В итоге птицу отмыли от ила и отпустили на побережье острова Зеленый к сородичам.

Однако такие случаи, скорее, исключение. Чаще помощь требуется людям. Так, на минувшей неделе молодой азовчанин решил поплавать в акватории, так называемого «машинного пляжа». Однако, несмотря на то, что местные жители называют это место «пляжем», купаться в данной аквазоне очень опасно и запрещено. Хорошо, что местные заметили: мужчине нужна помощь и вызвали спасателей. Уже через три минуты пострадавшего взяли на борт и доставили на берег.

Повезло и 54-летней жительницы Багаевского района. Для нее ночное купание 2 августа также могло обернуться трагедией. Пловчиху не испугала кромешная тьма, когда она решила искупаться около одиннадцати часов вечера возле острова Буян в станице Багаевской. Спустя пять минут после поступившего вызова на номер 112, женщина была уже на борту спасательного катера. К счастью, ни ей, ни предыдущему пловцу врачи не потребовались: от медицинской помощи они отказались.

А тем временем, купальный сезон на Дону продолжается, и спасатели напоминают жителям о важных правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не случилось беды. В частности, не стоить купаться в необорудованных местах, а тем более в темное время суток. Кроме того, ни в коем случае не стоить оставлять детей без присмотра или заходить в воду после употребленного алкоголя.

АЛЛО!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, обязательно сообщите о ней оператору, позвонив по номеру 112.