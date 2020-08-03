2020-08-03T17:18:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону спасли птенца цапли, который запутался в леске

Люди помогли пернатому выбраться на волю
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Малыша отмыли от ила и отпустили на побережье острова Зеленый к сородичам. Фото: Пресс-служба Правительства РО.Малыша отмыли от ила и отпустили на побережье острова Зеленый к сородичам. Фото: Пресс-служба Правительства РО.
Изменить размер текста:

Необычную операцию на воде провели донские спасатели. Накануне, 2 августа, к ним обратились очевидцы, которые рассказали, что птенец цапли запутался в леске. Малыш едва не захлебнулся, но помощь подоспела вовремя. Буквально несколько минут потребовалось работникам Ростовского поисково-спасательного подразделения, чтобы помочь пернатому выбраться на волю. В итоге птицу отмыли от ила и отпустили на побережье острова Зеленый к сородичам.

Однако такие случаи, скорее, исключение. Чаще помощь требуется людям. Так, на минувшей неделе молодой азовчанин решил поплавать в акватории, так называемого «машинного пляжа». Однако, несмотря на то, что местные жители называют это место «пляжем», купаться в данной аквазоне очень опасно и запрещено. Хорошо, что местные заметили: мужчине нужна помощь и вызвали спасателей. Уже через три минуты пострадавшего взяли на борт и доставили на берег.

Повезло и 54-летней жительницы Багаевского района. Для нее ночное купание 2 августа также могло обернуться трагедией. Пловчиху не испугала кромешная тьма, когда она решила искупаться около одиннадцати часов вечера возле острова Буян в станице Багаевской. Спустя пять минут после поступившего вызова на номер 112, женщина была уже на борту спасательного катера. К счастью, ни ей, ни предыдущему пловцу врачи не потребовались: от медицинской помощи они отказались.

А тем временем, купальный сезон на Дону продолжается, и спасатели напоминают жителям о важных правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не случилось беды. В частности, не стоить купаться в необорудованных местах, а тем более в темное время суток. Кроме того, ни в коем случае не стоить оставлять детей без присмотра или заходить в воду после употребленного алкоголя.

АЛЛО!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, обязательно сообщите о ней оператору, позвонив по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно когда в Ростове откроют лифты на Вороишиловском мосту
В Ростове вокруг нового интерактивного фонтана просела плитка
Программу двойных дипломов запускают ДГТУ и Высшая школа экономики
Депутат украинского парламента Медведчук приехал в Крым на отдых
"Гражданская активность должна проявляться в отношении своего дома": в Ростове провели аудит управляющей компании
Стало известно когда "Ростов" сыграет первый матч в новом сезоне
ЕГЭ 2020 в Ростове-на-Дону: Дополнительный период продлится до 8 августа
Ростов-на-Дону попал в мировую Книгу рекордов Гиннесса
+32: На этой неделе ростовчан ожидает жаркая погода
Объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза
Ростовская звезда Playboy Мария Лиман предложила мужчинам носить ее на руках
В Ростовской области сгорела иномарка: пострадал 59-летний мужчина
Голубоглазую ростовчанку разыскивают в донской столице