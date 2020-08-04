Сделать нужный удар: Мы узнали, как выбрать арбуз или дыню

Сочный арбуз или спелая дыня - яркие атрибуты летнего стола, которые помогут утолить не только голод, но и жажду. Важно, чтобы покупка не разочаровала, а вкус соответствовал красоте этих ярких и аппетитных фруктов. Своими секретами того, как выбрать правильную ягоду, поделились специалисты управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

ГДЕ ПОКУПАТЬ

Скажем, развал у дороги, где огромные ягоды лежат горой, не подойдет. Их продавец вряд ли сможет гарантировать безопасность продукта для своих покупателей, а документы на товар у него, как и у других, должны быть в обязательном порядке.

- Никогда не покупайте бахчевые культуры в неустановленных местах торговли, на обочинах дорог и во дворах домов, - советуют в донском управлении. - Реализация бахчевых должна осуществляться только в местах санкционированной торговли, а именно - на рынках и в торговых комплексах, с оборудованных торговых лотков или палаток.

Там, к слову, они тоже должны красоваться правильно.

- По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, - рассказывают в ведомстве, - арбузы должны быть накрыты тентом, к тому же храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом. При этом в конце рабочего дня их должны убирать с улицы.

МЕСТА ТОРГОВЛИ

Не лишним будет и потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, которой он торгует.

- Речь идет о товарно-сопроводительной документации - она должна быть на каждое наименование товара, должны быть и сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, принявшего декларацию название лица и орган, ее зарегистрировавший, - добавляют специалисты. - Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его адреса и телефона.

Вдобавок у торговца на рабочем месте должна быть еще и личная медицинская книжка с пройденным медосмотром и гигиенической подготовкой. А еще - информация о хозяйствующем субъекте, реализующем арбузы или дыни, плюс вывеска с указанием времени работы и, конечно же, весы.

При этом все реализуемые на продовольственных рынках бахчевые подлежат продаже только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. И это залог их безопасности для потребителей.

Главное - сделать правильный выбор.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СТУЧИМ ПРАВИЛЬНО

- Арбуз - ценный продукт, который содержит много легкоусвояемых сахаров и фолиевой кислоты, - вводят в курс санитарные врачи. - Он, в частности, богат микроэлементами, такими как магний, калий, и природным антиоксидантом - ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Кроме того, арбуз - исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве его используют и при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите. Но лучше, конечно, не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

Покрутили-повертели? А теперь надо брать. И лучше всего выбирать арбуз среднего размера.

- Хороший зрелый арбуз имеет целостный покров, - говорят эпидемиологи. - А цвет корки у него яркий и контрастный. При этом светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым и даже оранжевым. А если еще и ноготь легко протыкает кожу ягоды, значит, арбуз незрелый. Кроме того, усик и плодоножка у зрелого арбуза будут сухие, а при ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует. При ударе же согнутым пальцем он издает умеренно звонкий звук.

ВСЕ ВРЕДНОЕ - ОКОЛО КОРКИ

- Никогда не приобретайте надрезанные арбузы и дыни, не берите их дольками, - предупреждают в управлении. - Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы. Перед употреблением тщательно вымойте арбуз или дыню под проточной водой с мылом.

Если уже дома после разреза обнаружится, что арбуз имеет кислый запах, то его ни в коем случае нельзя кушать, так как легко можно заполучить пищевое отравление.

- Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, - вводят в курс дела специалисты. - Но есть и здесь свои тонкости. Так, цвет мякоти нитратного арбуза будет интенсивно красным с небольшим фиолетовым оттенком, а волокна, идущие от сердцевины к корочке, - не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. И еще - у неправильного арбуза поверхность среза глянцевая и гладкая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

И помните: основные вредные вещества, если они есть в арбузе, находятся около корки.

ЗАПАХ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Есть и свои нюансы при выборе дыни. Так, требования к торговым точкам и документам остаются прежними. Однако, по словам экспертов, у дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. А вот если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Вдобавок если щелкнуть по дыне, то звук должен быть глухим. И вот что важно: от дыни обязательно должен исходить тот самый специфический медовый аромат. Если этого запаха нет, то плод покупать не стоит.

- Арбуз и дыня содержат много клетчатки и сахара, - предупредили напоследок специалисты, - а потому употреблять их маленьким детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с большой осторожностью и в небольших количествах, а именно - не более 100 граммов за один прием пищи.

Но разве тут удержишься?!