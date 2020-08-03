2020-08-03T17:33:04+03:00
Общество

Ростовский ученый побывал в Атлантическом океане на судне из «Титаника»

Клим Григоренко рассказал, как корабль появился в кино, искал затонувшие суда и стал институтом на воде
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Клим Григоренко изучал взаимодействие водных масс Антарктики. Фото героя публикации.Клим Григоренко изучал взаимодействие водных масс Антарктики. Фото героя публикации.
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Сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат географических наук Клим Григоренко два месяца провел в экспедиции по Атлантическому океану. Все это время он работал на судне «Академик Мстислав Келдыш», прославившемся после съемок в «Титанике». Клим рассказал, что снимал режиссер Джеймс Кэмерон и как сейчас используется звездное судно.

Российский корабль в Голливуде

«Академик Мстислав Келдыш» отправился в экспедицию в декабре прошлого года. Десятки ученых со всей страны собрались на судне, чтобы изучить Южный океан. На два месяца к ним присоединился ростовчанин Клим Григоренко. Он изучал взаимодействие водных масс Антарктики.

Оказавшись на борту, ученый сразу понял, что у судна большая история. В конференц-зале собрано много сувениров и фотографий, напоминающих о былых экспедициях и съемках в фильмах. Но главная достопримечательность – плакат с автографом создателя «Титаника» Джеймса Кэмерона и его подписью: «Посвящается команде и судну «Академик Мстислав Келдыш». Режиссер выбрал для съемок российский корабль не случайно.

Судно привлекали для съемок «Титаника» и документальных фильмов Джеймса Кэмерона. Фото героя публикации.

Судно привлекали для съемок «Титаника» и документальных фильмов Джеймса Кэмерона. Фото героя публикации.

– На судне были установлены подводные аппараты «Мир». Они погружались на глубину в пять тысяч километров и более. Можно было снимать и наблюдать вживую, что происходит на дне океана. Сначала батискафы служили только научным целям. В 90-е их стали использовать в туристических целях, а также для съемок в кино, – рассказывает Клим.

На борту оказалась и съемочная группа «Титаника». «Мстислав Келдыш» можно увидеть в первые же минуты фильма – величественное судно с развевающимся российским флагом. На борту снимали начальные и финальные сцены, в которых показывают постаревшую героиню Розу.

Джеймс Кэмерон снимал не только на борту, но и под водой. Мало кто знает, что режиссер создал еще и документальные фильмы про затонувший «Титаник». Чтобы запечатлеть останки корабля, он погружался на глубину на одном из батискафов.

Ростовский ученый провел в экспедиции около двух месяцев. Фото героя публикации.

Ростовский ученый провел в экспедиции около двух месяцев. Фото героя публикации.

Настоящий институт на борту

Съемки в кино – это лишь малая часть из истории легендарного «Мстислава Келдыша». Судно участвовало в известных и исторически важных экспедициях. Например, с помощью батискафов исследователи изучали линкор «Бисмарк», один из самых известных кораблей Второй мировой войны. Благодаря судну в 90-е нашли атомную подлодку «Комсомолец», затонувшую у берегов Норвегии.

В 2000-е годы подводные аппараты «Мир» сняли с «Келдыша». Какое-то время их также использовали для важных погружений. Позже один из них передали в музей Мирового океана в Калиниграде, другой остался в институте океанологии имени П. П. Ширшова.

Сейчас судно – огромный плавучий институт. Фото героя публикации.

Сейчас судно – огромный плавучий институт. Фото героя публикации.

– Прогресс не стоит на месте, и сейчас на «Келдыше» работают более современные батискафы. Они отличаются от старых тем, что работают без участия людей. Больше не страшны несчастные случаи. Если аппарат затонет, то потери будут только финансовые, а не человеческие, - говорит Клим.

По его словам, «Келдыш» все также играет важную роль в научной жизни. Судно используют как огромный плавучий институт. Прямо на борту располагается множество лабораторий. Ученые берут пробы с океанского дна, изучают данные, пишут статьи и, конечно, делают важные открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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