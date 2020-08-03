В Ростовскую область попытались незаконно ввезти 200 попугаев из Украины

Пернатых вернули на Украину. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области задержали крупную партию попугаев из Украины. Об этом сообщили в управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Транспорт задержали на пропускном пункте «Донецк». Автомобиль пытался доставить необычный груз – 200 волнистых попугаев. На территорию России пернатых не пропустили.

По данным управления, перевозчики должны были подтвердить, что птица здорова. Однако соответствующих документов у них не было.

– Причиной задержания послужило отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на птиц. Это нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, – говорится в сообщении ведомства.

Безопасности попугаев ничто не угрожает. Живой груз вернули на Украину.