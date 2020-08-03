В Ростовской области нашли останки 27 курсантов, погибших во время Великой Отечественной войны

В Ростовской области нашли останки 27 курсантов, погибших в боях Великой Отечественной войны. Об этом рассказал руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

24 июля сразу несколько донских отрядов начали экспедицию в полях под Таганрогом. В первые же дни поисковики организации «Последний след войны» обнаружили останки 26 бойцов. 28 июля отряд «Сармат» нашел еще одного погибшего героя.

Нередко возле останков находились портупеи с фляжками и кобурой. Фото: vk.com/mius_front

Пока удалось установить личности только двоих человек. Нередко возле останков находились портупеи с фляжками и кобурой. Однако даже такая вещь, как смертный медальон, не всегда раскрывает имя погибшего.

– У последнего найденного бойца в гимнастерке лежал медальон. Внутри него был обрывок бумаги. В тот же день наш эксперт изучил его. К сожалению, установить ничего не удалось. Видимо, боец не успел вписать туда свое имя, – рассказывает Андрей Кудряков.

Даже такая вещь, как смертный медальон, не всегда раскрывает имя погибшего. Фото: vk.com/mius_front

Сейчас ясно одно – погибшим было не больше 19 лет. В этих местах в октябре 1941 года сражались курсанты ростовских училищ. Поскольку людей не хватало, оборонять Ростов пошли вчерашние школьники.

– Это были курсанты пехотных, артиллерийских, кавалерийских, военно-политических и военно-морских училищ. Потери были просто огромны. Из роты в 120 человек выживали 20 – 30, – уточняет Кудряков.

Сейчас в полях кипит работа – времени у поисковиков не так уж много. Осенью экспедицию придется завершить из-за сельскохозяйственных работ. Все найденные погибшие бойцы будут захоронены 30 августа на Самбекском мемориале