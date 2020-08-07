Главный санврач Ростовской области рассказал, введут ли в сентябре карантин

Евгений Ковалев назвал ситуацию с коронавирусом в регионе контролируемой. Фото: правительство Ростовской области.

Главный санитарный врач Ростовской области сообщил, введут ли карантин в сентябре. Евгений Ковалев прокомментировал слухи в ходе брифинга 7 августа.

Напомним, в начале лета в сети появились слухи о планируемом карантине. В сети заговорили о том, что ограничения якобы введут 20 сентября. Евгений Ковалев опроверг эту информацию.

— Мы всегда доносим до населения всю информацию. Ни о каких таких приказах я не знаю. Сегодня нет оснований их выполнять, — высказался Ковалев.

Он назвал ситуацию с коронавирусом в области сложной, но контролируемой.

Напомним, с 3 августа в Ростовской области отменили еще ряд ограничений. Так, возобновилась работа аквапарков на свежем воздухе и аттракционов. Однако организации могут работать только при соблюдении мер профилактики и с определенными ограничениями.