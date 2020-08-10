Мы узнали о том, что ждет учеников с 1 сентября в Ростове-на-Дону 2020. Фото: Алена МАРТЫНОВА

1 сентября в Ростове-на-Дону 2020: Школы, колледжи и вузы заработают по новым правилам. Пока школьники и студенты догуливают последний месяц летних каникул, решается вопрос о том, как с 1 сентября будут работать учебные заведения. Ведь пандемия коронавируса все еще дает о себе знать.

Так, по последним данным донских эпидемиологов, в регионе уже 14 235 подтвержденных случаев covid-19, из них 128 заболевших за последние сутки. Чаще всего - в 43 процентах новых случаев - опасный вирус выявляют у пациентов от 46 до 65 лет. На втором месте - пенсионеры до 79 лет, и на третьем - дончане в возрасте от 18 до 45 лет. Меньше всего заболевших среди детей - их чуть больше трех процентов от общего числа.

- В случае если за недели, оставшиеся до 1 сентября, в регионе не произойдет существенного ухудшения эпидемической ситуации, - рассказал глава управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев, - школы, вузы и учреждения среднего профессионального образования начнут обучение в очном режиме.

Правда, как раньше, уже не будет: многое в их работе изменится. В частности, там будут действовать дополнительные меры санитарной безопасности. Речь идет о том, что каждый день должны измерять температуру тела у учеников и всего коллектива - педагогов, работников столовой, охраны и пр. Кроме того, будут проводиться обеззараживание воздуха и регулярная обработка помещений дезинфицирующими средствами.

При этом расписание занятий перестроят так, что потоки учащихся будут разведены во времени, то есть возможность пересечения учеников разных классов в одном помещении, например, в школьной столовой, будет минимизирована. По той же причине пока запретят проведение массовых мероприятий, в которых участвуют ребята из разных классов и школ.

Эпидемиологи не сомневаются, что все получится.

- Образовательные организации смогут выполнить этот объем требований, - уверен Евгений Владимирович. - Мы видим это по результатам проведения единого госэкзамена, во время которого меры противоэпидемической защиты были организованы в полном объеме, что позволило защитить всех участников экзаменационного процесса.