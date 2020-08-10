Ростовские медики и эпидемиологи уже начинают готовиться к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сезон гриппа 2021 в Ростове-на-Дону: осенью появятся три новых штамма сезонного гриппа.

Ростовские медики и эпидемиологи уже начинают готовиться к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, вакцина поступит на Дон в конце августа - начале сентября. Тогда же начнут делать прививки тем, кто находится в группе риска, - в их числе соцработники, учителя, медики, водители общественного транспорта, работники торговли и люди, страдающие хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и нарушениями обмена веществ.

Как предполагают специалисты, осенью в Россию из южного полушария придут три новых штамма сезонного гриппа. Опасность в том, что к ним нет коллективного иммунитета, а значит риск возникновения массовой эпидемии возрастет. Плюс всплеск гриппа и ОРВИ совпадет с продолжающимся эпидемическим процессом по коронавирусу.

- Их сочетание может оказаться крайне опасным для здоровья граждан, особенно из групп риска, - уверяют эксперты.

Именно поэтому одна из главных задач - сделать прививку от гриппа как можно большему числу жителей региона: не менее 60 процентов привитых (это на 10% больше, чем год назад, - прим. авт.), а в группах риска - на 75-80%.