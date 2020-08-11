Готовимся к школе: Как выбрать форму и ранец ученику

При выборе школьной формы родителям нужно учесть множество нюансов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в этом году первый раз в первый класс пойдет рекордное число первоклашек. Как сообщили в региональном правительстве, речь идет о 50 тысячах (!) ребятишках. И пока школы готовятся к новому учебному году, родители думают, как подготовить к нему ребенка. Ростовские санитарные врачи рассказали, как это сделать правильно.

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ОДЕЖДА - ПУТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Главное - чтобы костюмчик сидел, в школьной одежде не главное.

- В первую очередь одежда для школы должна обеспечить сохранение детского здоровья, - уверены в региональном управлении Роспотребнадзор. - И при ее покупке родители должны помнить о том, что ребенок будет проводить в ней не меньше пяти часов. Именно поэтому лучше выбирать ту, что из натуральных тканей с небольшим содержанием синтетических волокон. Такая ткань держит форму, увеличивает срок службы, упрощает уход и обеспечивает комфорт.

Эпидемиологи рассказали также, в чем недостатки синтетики.

- Форма с содержанием синтетических волокон может быть меньше по стоимости, но на этом все ее достоинства заканчиваются, - говорят они. - Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребенок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний.

Кроме этого, синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, ведь синтетика притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребенка и могут стать причиной возникновения сыпи. Также синтетика способствует накоплению статического электричества, которое оказывает влияние на нервную систему ребенка, вызывая раздражение и быструю утомляемость. Поэтому для повседневного ношения такая одежда не подходит.

БЕРЕМ В МАГАЗИН ЛУПУ

Специалисты советуют внимательно изучить понравившиеся вещи перед покупкой. Так, на каждой обязательно должен присутствовать ярлычок с данными производителя и составом ткани.

- Отдавайте предпочтение смесовым тканям с преобладающим содержанием натуральных тканей, - добавляют в управлении. - Лучше всего подходят для школьной одежды лен и хлопок для осеннего и весеннего времени, кашемир и шерсть - для зимы. Обратите внимание и на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка, лучше отказаться от такой одежды для ребенка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника.

Вдобавок от изделия не должен исходить резкий запах. Наличие такового может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

А вот гарантией безопасности школьной одежды для здоровья является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Такие документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ТЕСНАЯ ОДЕЖДА

Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребенок. Если их нет, то принцип следующий: не стоит выбирать слишком яркие цвета. Отдайте предпочтение темно-синим, пастельным, серым, бежевым, коричневым тонам.

А еще подберите для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды. Так их будет удобно менять в течение недели. Например, для мальчиков это могут быть запасные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек - запасные юбка или платье, две-три однотонные блузки.

Ну, и конечно, удобство школьной формы - еще один важный момент.

- При приобретении одежды для школы правильно подбирайте размер, убедитесь, что чаду в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе, - говорят эксперты. - Вещь не должна излишне стеснять движения, быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание.

Кроме этого, ориентируйтесь на фигуру и вкус самого ученика, ведь одежда должна не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться тому, кто ее будет носить.

Многие ученики ждут встречу со школой с нетерпением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ЗАМЕТКУ

Каким должен быть правильный рюкзак

Для школьных рюкзаков существуют специальные стандарты, касающиеся их веса. В частности, для началки портфель должен быть весом не более 600-700 граммов, а вот для учеников средней и старшей школы - не больше килограмма.

Свои стандарты существуют и для веса ранца вместе с учебниками. Вес ежедневного комплекта книг, тетрадей и канцелярских товаров не должен превышать для учеников первых двух классов 1,5 килограммов, для третьих-четвертых - двух кило, для пятых-шестых - 2,5 кг, седьмых-восьмых - 3,5 кг, а для всех остальных - четырех килограммов. Но это все общие цифры. Индивидуальные возможности для своего ребенка вы можете определить по простому тесту: вес ранца с содержимым к весу ребенка должен составлять 1:10. Это оптимальное соотношение. И, конечно, у качественных ранцев должны иметься сертификаты соответствия.

ЦИФРА В ТЕМУ

1 137 школ и школ-интернатов. Именно столько их в донском регионе. А к 19 августа в них все должно быть готово к приему учеников. В этом году из-за пандемии коронавируса появились новые требования: на входах в образовательные учреждения должны находиться так называемые медицинские фильтры, где будут измерять температуру тела и не пускать внутрь посетителей с признаками ОРВИ. Минимум раз в неделю в помещениях должны будут делать генеральную уборку. Необходимы также запас антисептиков и обеззараживающих устройств.