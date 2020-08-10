Мама погибла, папа — в больнице: ростовский гаишник приютил девочку, которая осталась одна после ДТП

Дмитрий Горин помог маленькой Насте и ее бабушке. Фото героини публикации.

Совсем недавно шестилетняя Настя Молчанова из Йошкар-Олы (имя и фамилия изменены — прим. автора) радовалась первой поездке на море.

Малышка и ее родители собирались провести несколько дней в Крыму. Однако долгожданное путешествие обернулось большим горем. По дороге семья попала в ДТП: мама погибла на месте, папа попал в больницу. Маленькую Настю собирались отдать в приют, пока не объявятся родственники. К счастью, этого не произошло. Одного гаишника так растрогала ситуация, что он на время забрал ребенка домой.

Шесть лет не были на море

Муж и жена Рафаэль и Юлия давно мечтали о теплых краях и морском побережье. В последний раз они выбирались на отдых в Евпаторию шесть лет назад. После этого супругам было не до курортов — у них родилась дочка Настя. Молодые люди хотели уверенно встать на ноги, погрузились в семейные хлопоты.

— Юля работала на заводе, сын служил в органах. Долго у них не получалось вырваться! Все ждали, когда дочка подрастет. А тут Насте уже шесть лет. Решили ребенку показать море, отдохнуть, развеяться. Все трое очень ждали эту поездку, — рассказывает мать Рафаэля и бабушка Насти Раушания.

Раушания и Настя уже вернулись домой. Фото героини публикации.

Раушания проводила детей и начала ждать звонка из Крыма. Звонок раздался намного раньше, но не от родных. На том конце провода инспектор Дмитрий сообщил женщине, что ее сын попал в больницу, а Юля погибла. Мужчина заверил Раушанию, что с внучкой все в порядке — о ребенке позаботится его семья.

Близкие незнакомцы

Оправившись от первого шока, Раушания купила билеты на первый же рейс. Ей предстоял долгий путь из Йошкар-Олы до Ростовской области. В аэропорту она еще раз связалась с Дмитрием и смогла поговорить с внучкой. По ее словам, благодаря этому звонку она держалась всю дорогу.

— Я услышала голос внучки и успокоилась. Она рассказала, что находится с Дмитрием, его женой и дочкой. Они ребенка привели в порядок, переодели, накормили. Накупили ей игрушек, постоянно отвлекали. Уже было слышно, что Настя отошла, немного забылась, повеселела, — говорит Раушания.

В ростовском аэропорту женщину встретил тот самый Дмитрий. Ростовчанин помог Раушании забрать изъятые вещи родных, отвез ее к внучке и сыну. К тому моменту Рафаэль уже пришел в себя. Пережив столько эмоций, родные наконец воссоединились.

После аварии шестилетняя Настя осталась одна. Фото героини публикации.

«Говорим, что мама стала звездочкой»

7 августа бабушка и внучка отправились на самолете сначала в Москву, затем — в Казань и Йошкар-Олу. Рафаэль поехал домой на машине, сопровождая покойную жену. Раушания надеется, что поможет близким быстрее прийти в себя.

— Я решила уволиться. Буду все время посвящать моим любимым. Мы сказали Насте, что мама теперь будет наверху, она стала звездочкой. Мы смотрим на небо: самая яркая звездочка — это мама.

По словам женщины, ее удивила забота и внимание окружаюших. И друзья, и совершенно незнакомые люди пытались помочь, поддержать добрым словом. Больше всего ее поразил поступок ростовского инспектора Дмитрия Горинова.

— Большое материнское спасибо Дмитрию и его супруге! Они так заботились о нашей Насте. Приняли чужого ребенка как родного. Я даже не знала, что такие люди существуют.