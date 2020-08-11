Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 августа 2020: скончались семь дончан

За весь период число жертв в донском регионе достигло 268 человек. Фото: Архив "КП"

В Ростове-на-Дону прирост за сутки составил 62 заболевших. Всего в Ростовской области число зараженных увеличилось на 126 человек и составило 14 361.

Кроме Ростова новые случаи заражения зарегистрированы еще в 24 городах и районах региона: Азове (7), Новочеркасске (7), Сальском районе (6), Шахтах (6), Батайске (5), Шолоховском (4), Азовском (3), Белокалитвинском (3), Заветинском (3), Ремонтненском (3), Тацинском (3), Аксайском (2), Багаевском (1), Верхнедонском (1), Морозовском (1), Мясниковском (1), Неклиновском (1), Песчанокопском (1), Пролетарском (1), Чертковском (1) районах, Волгодонске (1), Каменске-Шахтинском (1), Новошахтинске (1) и Таганроге (1).

По данным на 11 августа, подтвердились еще семь смертей от коронавируса. Скончались 63-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ожирением; 67-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, заболеваниями бронхо-легочной системы. Жертвами COVID-19 стали 64-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 69-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ. Умерли 50-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 79-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ, сахарным диабетом; 58-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, циррозом печени и ожирением. За весь период число жертв достигло 268 человек.

За сутки выздоровели еще 160 пациентов. Вылечились 11 640 заболевших.

Лечение в стационарах проходят 1 006 зараженных. Состояние 50 из них оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.