«Ей не давал шансов никто!»: После десятидневной комы чудом выжила дворняга, которую спасли дети

Волонтеры верят, что она обязательно встретит своего хозяина - того, ради которого выжила. Фото: Личный архив героя публикации

Она видит, слышит, все понимает и прекрасно двигается. Вот только голову загадочно держит слегка набок, как будто прислушивается... История дворняги, которую больше двух месяцев выхаживали всем миром, еще одно подтверждение - чудеса случаются для тех, кто в них верит.

"ПОМОГИТЕ СПАСТИ СОБАКУ!"

Так было и в этот раз, когда израненного пса в лужи крови прямо на улице нашли дети. Они просили всех вокруг: «Помогите, спасти собаку!». В итоге нашлись неравнодушные взрослые, которые отвезли беднягу к ветеринару и в течение десяти дней дежурили возле ее капельниц и верили, что несчастная малышка обязательно придет в себя, нужно только чуть-чуть подождать. И ведь дождались!

- Эта история случилась в День защиты детей - 1 июня, - рассказала директор Реабилитационного центра для бездомных животных города Шахты Ольга Мосиюк. - Собаку нашла возле школы детвора, позвонила нам. Ребятня все это время дежурила возле нее, пока мы мы не примчались на помощь. Бедняга была прямо в очень тяжелом состоянии, лежала в луже крови. Мы сразу отвезли ее к ветеринару прямо домой, так как было понятно - травма очень серьезная, а дело шло уже к позднему вечеру.

Сейчас о том страшном дне напоминает лишь наклон головы, которую она держит слегка набок. Фото: Личный архив героя публикации

"ЗАХОЧЕТ ЖИТЬ - ВЫЖИВЕТ"

Как оказалось, собаку сбила машина, причем железная махина протащила малышку размером с пекинеса головой по асфальту. Доктор сразу увидела всю серьезность ситуации - ушиб мозга первой степени, открытая рана головы, а потому не бралась делать никаких прогнозов. Десть дней собака находилась в коме - между жизнью и смертью.

- Тогда это была собака-тряпочка, но мы верили: захочет жить - выживет, - продолжает собеседница. - И это случилось: поначалу она начала поднимать голову, кушала через зонт и шприц, а потом стала интересоваться едой сама. А дальше встала на лапы. Только первое время все ходила кругами - это частое последствие черепно-мозговой травмы, но со временем координация движений восстановилась. Сейчас о том страшном дне напоминает лишь наклон головы, которую она держит слегка набок. Но, скорее всего, со временем и это у нее пройдет.

Сейчас собаку зовут Черри, у нее хороший аппетит и веселый нрав. Она радостно бегает, но пока только по комнате, потому что во двор на улицу ее еще не пускают. Волонтеры верят, что она обязательно встретит своего хозяина - того, ради которого выжила.

Сейчас собаку зовут Черри, у нее хороший аппетит и веселый нрав. Фото: Личный архив героя публикации

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Черри или подарить ей свой дом, звоните по номеру: +7 906 418-94-59. Ольга.