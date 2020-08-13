Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ростовской области число выданных сертификатов на материнский капитал выросло вдвое

Чаще всего семьи направляют их на покупку недвижимости
Ольга ГопалоОльга ГопалоОльгаГопало
КомментироватьОставить комментарий
На Дону подсчитали, сколько сертификатов на материнский капитал выдано за первые семь месяцев этого года.

На Дону подсчитали, сколько сертификатов на материнский капитал выдано за первые семь месяцев этого года.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Ростовской области подсчитали, сколько сертификатов на материнский капитал уже выдано за первые семь месяцев этого года. Как рассказали в региональном пенсионном фонде, речь цифре в 18 тысяч. При этом, если сравнивать ее с данными по тому же периоду прошлого года, то число выданных документов увеличилось вдвое.

В настоящее время материнский капитала после рождения или усыновления первого ребенка составляет 466 617 рублей, а вторых и последующих детей – 616 617 рублей.

Известно, что абсолютное большинство семей - в 91 проценте случаев - направляет эти деньги на улучшение жилищных условий. О своих намерениях уже заявили авторы 8,4 тысячи заявлений в Пенсионный фонд региона. Тем более, что с апреля донские семьи могут подать заявление о направлении средств маткапитала на оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий непосредственно в банке: соглашения об информационном обмене уже заключены с 11 банками региона. То есть теперь все заявления и необходимые документы банки самостоятельно передают в фонд.

Там же напомнили, что с того же апреля текущего года начал действовать беззаявительный порядок оформления сертификатов на маткапитал. То есть Пенсионный фонд оформляет их самостоятельно с использованием данных, которые поступают из реестра ЗАГС. А уведомление об оформлении документа приходит в личный кабинет на сайте фонда и портале госуслуг. И, к слову, за это время на Дону уже 8 тысяч сертификатов без заявлений родителей.

К слову, на образование детей средства материнского капитала с начала 2020 года направили средства 822 семьи, а на ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до трех лет – 4,7 тысячи семей.

картина дня

Рекомендуемые