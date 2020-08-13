В Ростовской области число выданных сертификатов на материнский капитал выросло вдвое

На Дону подсчитали, сколько сертификатов на материнский капитал выдано за первые семь месяцев этого года. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Ростовской области подсчитали, сколько сертификатов на материнский капитал уже выдано за первые семь месяцев этого года. Как рассказали в региональном пенсионном фонде, речь цифре в 18 тысяч. При этом, если сравнивать ее с данными по тому же периоду прошлого года, то число выданных документов увеличилось вдвое.

В настоящее время материнский капитала после рождения или усыновления первого ребенка составляет 466 617 рублей, а вторых и последующих детей – 616 617 рублей.

Известно, что абсолютное большинство семей - в 91 проценте случаев - направляет эти деньги на улучшение жилищных условий. О своих намерениях уже заявили авторы 8,4 тысячи заявлений в Пенсионный фонд региона. Тем более, что с апреля донские семьи могут подать заявление о направлении средств маткапитала на оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий непосредственно в банке: соглашения об информационном обмене уже заключены с 11 банками региона. То есть теперь все заявления и необходимые документы банки самостоятельно передают в фонд.

Там же напомнили, что с того же апреля текущего года начал действовать беззаявительный порядок оформления сертификатов на маткапитал. То есть Пенсионный фонд оформляет их самостоятельно с использованием данных, которые поступают из реестра ЗАГС. А уведомление об оформлении документа приходит в личный кабинет на сайте фонда и портале госуслуг. И, к слову, за это время на Дону уже 8 тысяч сертификатов без заявлений родителей.

К слову, на образование детей средства материнского капитала с начала 2020 года направили средства 822 семьи, а на ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до трех лет – 4,7 тысячи семей.