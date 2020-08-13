Только за минувшие сутки в Ростовской области провели 4 674 теста на коронавирусную инфекцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 августа 2020 года: скончались три человека. Как сообщили в региональном правительстве, всего за последние сутки covid-19 нашли у 125 дончан. Однако коэффициент распространения инфекции по-прежнему ниже единицы.

Известно, что новые случаи затронули 21 город и район Дона. Больше всего их - 53 факта заболевания - в донской столице, в тройке Константиновсктй и Аксайский районы - девять и восемь новых больных соответственно.

По данным специалистов, самый частый возраст пациентов - в 42,4 процентах случаев - это дончане от 46 до 65 лет. А вот среди умерших с таким диагнозом жителей региона - люди старше семидесяти. Речь идет о 76 и 79-летних женщинах с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и диабетом, а также 81-летнем мужчине с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Всего же на Дону жертвами коварного вируса стали стали 274 человека, а заболели им 14 613. Вылечиться удалось 12 002 заболевшим. Под медицинским наблюдением по-прежнему находятся 6631 человек, все - на самоизоляции по месту жительства.

Только за минувшие сутки лаборатории Ростовской области провели 4 674 теста на коронавирусную инфекцию.