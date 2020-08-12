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Таганроженка застряла на судне в Бейруте: экипаж почти год не получает зарплату и едва не погиб при взрыве

У моряков не осталось пресной воды и заканчиваются продукты
Светлана ЛисицынаСветланаЛисицына
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У моряков не осталось пресной воды и заканчиваются продукты. Фото героя публикации.

У моряков не осталось пресной воды и заканчиваются продукты. Фото героя публикации.

Таганроженка Ирина Рожкова почти год работает поваром на судне «Капитан Нагдалиев». За это время она и друге члены экипажа ни разу не получали зарплату. С мая корабль арестован в Бейруте: с тех пор моряки добиваются выплат, борются за продукты и едва не погибли при взрыве.

Брошены в порту

«Капитан Нагдалиев» принадлежит известному турецкому судовладельцу. В последнее время танкер перевозил растительное масло в Европу и Ближний Восток. В такие рейсы и ходила таганроженка Ирина Рожкова. Женщина девять лет работает в компании, поэтому без сомнений отправилась в очередное плавание.

— Я присоединилась к экипажу 11 ноября прошлого года. Поначалу все было хорошо, судно вышло в первый рейс в Италию. Однако время шло, а зарплату нам не выплачивали. Периодически давали аванс, но этих денег хватало только на мелочи типа сигарет или зубной пасты, — говорит Ирина.

Без денег остались все 12 членов экипажа, в том числе двое соотечественников. Еще один россиянин, второй помощник капитана Дмитрий Гутковский, также не получает зарплату с ноября. Некоторым морякам не платят больше года — боцман не получал зарплату 13 месяцев. Однако главные трудности начались у экипажа в мае. Оказалось, что судовладелец задолжал не только сотрудникам.

Второй помощник капитана Дмитрий Гутковский говорит, что экипаж не собирается возвращаться домой без денег. Фото героя публикации.

Второй помощник капитана Дмитрий Гутковский говорит, что экипаж не собирается возвращаться домой без денег. Фото героя публикации.

— 12 мая мы прибыли в Бейрут с грузом. Когда оформлялись в порту, танкер арестовали. Выяснилось, что у судовладельца огромные долги за топливо. Бункерной компании нужно отдать 250 тысяч долларов. Мы были в шоке, сразу связались с судовладельцем, — говорит Дмитрий Гутковский.

Еще в мае представители компании общались с моряками и что-то обещали. Однако дальше слов дело не продвинулось. 3 июня судовладелец пропал, бросив весь экипаж в неспокойном Ливане.

«Наказание» едой и водой

Моряки пожаловались в Международную федерацию транспортных рабочих — ITF. В дело сразу включились инспекторы профсоюза в Бейруте и Новороссийске. Они выяснили, что у судовладельца проблемы не только с «Капитаном Нагдалиевым». Бесплатно работают многие другие экипажи.

— Такая же ситуация — на всех судах компании под мальтийским флагом. Администрация флага арестовала все эти корабли. Конечно, в компании поднялся шум. Но они не стали решать проблему, а просто обвинили нас во всех бедах. Начались угрозы и шантаж! — говорит Дмитрий.

Судовладелец решил «наказать» недовольных моряков с помощью провизии. Третий месяц экипажу приходится биться просто за еду и воду. Сейчас у людей нет пресной воды, через неделю подойдут к концу запасы продуктов и топлива. Чем закончатся очередные переговоры, пока неизвестно.

Судно арестовано в порту уже три месяца. Фото героя публикации.

Судно арестовано в порту уже три месяца. Фото героя публикации.

Еще одна катастрофа

На днях моряков настиг еще один удар. 4 августа прямо в порту Бейрута прогремели два мощных взрыва. Катастрофа затронула и танкер «Капитан Нагдалиев»: на судне повреждены двери в каюты, потолки и стены. Экипажу чудом удалось выжить.

— Этот взрыв произошел прямо напротив нас. Я в тот момент находилась в каюте, у меня все слетело со стола. Нам просто повезло. Буквально перед взрывом мы переставили судно на другой причал. Если бы не отошли, попали бы в самый пик, — вспоминает Ирина Рожкова.

По ее словам, люди до сих пор не могут отойти от случившегося. В Бейруте, вообще, небезопасно — моряки часто слышат стрельбу. Однако возвращаться домой без денег никто не намерен.

— После взрывов с нам связалось консульство. Они готовы помочь с репатриацией. Местные юристы советуют уехать на родину, якобы судебные процессы в Ливане проходят долго. Но мы никуда уезжать не собираемся, пока нам не заплатят. Зачем мы столько времени работали? Для нас вернуться домой без денег — еще одна катастрофа, — говорит Дмитрий.

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