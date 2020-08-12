Таганроженка застряла на судне в Бейруте: экипаж почти год не получает зарплату и едва не погиб при взрыве

У моряков не осталось пресной воды и заканчиваются продукты. Фото героя публикации.

Таганроженка Ирина Рожкова почти год работает поваром на судне «Капитан Нагдалиев». За это время она и друге члены экипажа ни разу не получали зарплату. С мая корабль арестован в Бейруте: с тех пор моряки добиваются выплат, борются за продукты и едва не погибли при взрыве.

Брошены в порту

«Капитан Нагдалиев» принадлежит известному турецкому судовладельцу. В последнее время танкер перевозил растительное масло в Европу и Ближний Восток. В такие рейсы и ходила таганроженка Ирина Рожкова. Женщина девять лет работает в компании, поэтому без сомнений отправилась в очередное плавание.

— Я присоединилась к экипажу 11 ноября прошлого года. Поначалу все было хорошо, судно вышло в первый рейс в Италию. Однако время шло, а зарплату нам не выплачивали. Периодически давали аванс, но этих денег хватало только на мелочи типа сигарет или зубной пасты, — говорит Ирина.

Без денег остались все 12 членов экипажа, в том числе двое соотечественников. Еще один россиянин, второй помощник капитана Дмитрий Гутковский, также не получает зарплату с ноября. Некоторым морякам не платят больше года — боцман не получал зарплату 13 месяцев. Однако главные трудности начались у экипажа в мае. Оказалось, что судовладелец задолжал не только сотрудникам.

Второй помощник капитана Дмитрий Гутковский говорит, что экипаж не собирается возвращаться домой без денег. Фото героя публикации.

— 12 мая мы прибыли в Бейрут с грузом. Когда оформлялись в порту, танкер арестовали. Выяснилось, что у судовладельца огромные долги за топливо. Бункерной компании нужно отдать 250 тысяч долларов. Мы были в шоке, сразу связались с судовладельцем, — говорит Дмитрий Гутковский.

Еще в мае представители компании общались с моряками и что-то обещали. Однако дальше слов дело не продвинулось. 3 июня судовладелец пропал, бросив весь экипаж в неспокойном Ливане.

«Наказание» едой и водой

Моряки пожаловались в Международную федерацию транспортных рабочих — ITF. В дело сразу включились инспекторы профсоюза в Бейруте и Новороссийске. Они выяснили, что у судовладельца проблемы не только с «Капитаном Нагдалиевым». Бесплатно работают многие другие экипажи.

— Такая же ситуация — на всех судах компании под мальтийским флагом. Администрация флага арестовала все эти корабли. Конечно, в компании поднялся шум. Но они не стали решать проблему, а просто обвинили нас во всех бедах. Начались угрозы и шантаж! — говорит Дмитрий.

Судовладелец решил «наказать» недовольных моряков с помощью провизии. Третий месяц экипажу приходится биться просто за еду и воду. Сейчас у людей нет пресной воды, через неделю подойдут к концу запасы продуктов и топлива. Чем закончатся очередные переговоры, пока неизвестно.

Судно арестовано в порту уже три месяца. Фото героя публикации.

Еще одна катастрофа

На днях моряков настиг еще один удар. 4 августа прямо в порту Бейрута прогремели два мощных взрыва. Катастрофа затронула и танкер «Капитан Нагдалиев»: на судне повреждены двери в каюты, потолки и стены. Экипажу чудом удалось выжить.

— Этот взрыв произошел прямо напротив нас. Я в тот момент находилась в каюте, у меня все слетело со стола. Нам просто повезло. Буквально перед взрывом мы переставили судно на другой причал. Если бы не отошли, попали бы в самый пик, — вспоминает Ирина Рожкова.

По ее словам, люди до сих пор не могут отойти от случившегося. В Бейруте, вообще, небезопасно — моряки часто слышат стрельбу. Однако возвращаться домой без денег никто не намерен.

— После взрывов с нам связалось консульство. Они готовы помочь с репатриацией. Местные юристы советуют уехать на родину, якобы судебные процессы в Ливане проходят долго. Но мы никуда уезжать не собираемся, пока нам не заплатят. Зачем мы столько времени работали? Для нас вернуться домой без денег — еще одна катастрофа, — говорит Дмитрий.