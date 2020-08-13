Ипотека для прибыли: купить в Ростове новое жилье в кредит и получать дополнительный доход возможно

Жилой комплекс «5 элемент». Фото: ГК «Интеко».

Не секрет, что для многих покупка новой квартиры - мечта всей жизни. В Ростове-на-Дону можно найти огромное количество предложений на любой запрос. Квартиры в новых домах выглядят более привлекательно, ведь комплексная застройка со всей необходимой инфраструктурой - это залог комфортной жизни на долгие годы.

Сейчас время непростое: пандемия, самоизоляция, падение доходов. В этих условиях покупатели придают больше значение стоимости жилья. Люди внимательно изучают условия по кредитованию, взвешивают, прицениваются, рассчитывают свои финансовые возможности.

Жилой комплекс «5 элемент». Фото: ГК «Интеко».

Застройщики понимают, как трудно приходится покупателям, и идут им на встречу. Так, например, в ГК «ИНТЕКО» квартиру можно приобрести по рекордно низкой ипотечной ставке - всего в 6,1%.

Рассмотрим вариант покупки квартиры-студии с отделкой в корпусе 5-13 жилого комплекса «5 элемент»*. Ее стоимость - 1 542 160 рублей. Если использовать в качестве первоначального взноса материнский капитал в 466 617 рублей, то общая сумма кредита составит 1 075 543 рублей на срок 20 лет. Важно понять, что по программе «Ипотека с господдержкой» со ставкой 6,1%** ежемесячный платеж составит всего 7 768 рублей в месяц.

Но это еще не все! Есть и другие условия покупки квартиры в комплексе «5 элемент», которые подходят буквально всем.

Жилой комплекс «5 элемент». Фото: ГК «Интеко».

Первоначальный взнос всего 15% или 212 000 рублей, чтобы купить квартиру-студию в ЖК «5 элемент». При этом стандартный ежемесячный платеж по программе «Ипотека с господдержкой 2020» со ставкой 6,1%** составляет всего 7 575 рублей. А максимальный срок кредита увеличен до 30 лет.

Итак, средняя цена аренды квартиры в Западном жилом массиве Ростова - около 12 000 рублей. Таким образом, при ежемесячном ипотечном платеже чуть больше 7 500 рублей, собственник сможет сдавать квартиру и получать дополнительный доход в 4500 рублей! А учитывая, что в стоимость включена отделка «под ключ», то дополнительных затрат на ремонт не будет. Выгодно, не так ли!

Жилой комплекс «5 элемент». Фото: ГК «Интеко».

НАША СПРАВКА

ЖК «5 Элемент» стал пятым масштабным проектом группы компаний «ИНТЕКО». В домах представлен огромный выбор планировок квартир с индивидуальным отоплением, что экономит расходы на «коммуналке» и улучшенной звукоизоляцией. Кроме того, в домах имеется два выхода: один во внутренний двор с детскими площадками, а другой - на улицу. Квартиры с системой умный дом – видеодомофон, бесплатный WI-FI во дворе и чат с управляющей компанией. На данный момент в продаже 793 квартир. Цены начинаются от 1,28 миллиона рублей. Четыре дома уже сданы, еще шесть находятся на стадии строительства.

ВАЖНО

Жилой комплекс «5 Элемент» является участником федерального проекта KP.RU совместно с Единым ресурсом застройщиков - народное голосование «ТОП ЖК». Проект направлен на то, чтобы вы потребители смогли сориентироваться в многообразии новостроек и сравнить их.

Проголосовать за ЖК «5 элемент»

* Застройщик ООО СЗ «ККПД-Инвест»

**Ипотека ПАО «Сбербанк» по Программе «Господдержка 2020» с учетом оформления страхования жизни и использования сервиса электронной регистрации сделки.