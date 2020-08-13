Андрей Турчак: «Волонтерское сообщество на Дону будет сохранено»

Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретился с активистами волонтерского центра донских единороссов. Фото: Александр Бондаренко

Во время визита в Ростовскую область зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретился с активистами волонтерского центра донских единороссов. Во время пандемии коронавируса добровольцы сделали много работы, чтобы помочь нуждающимся жителям региона в этот тяжелый период.

За три месяца волонтерам «Единой России» по всей области поступило почти 22 тысячи обращений. Волонтеры посетили около 14 тысяч граждан, было передано 10,5 тысяч бесплатных продуктовых наборов, приобретенных за счет средств депутатов.

Добровольцы доставляли медикаменты людям, находившимся в самоизоляции, оказывали помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. Волонтеры-юристы проводили консультации граждан онлайн и по системе видео-конференц-связи.

Депутаты парламента Дона, Ростова и муниципалитетов передали 65 автомобилей с водителями в медучреждения. Машины возили врачей к пациентам и доставляли биоматериал на анализы. Парламентарии направили свои средства и партийные взносы на приобретение средств защиты для граждан, врачей и медоборудования.

Андрей Турчак поблагодарил добровольцев за работу в условиях ограничений. отметив «что они жертвовали общением со своими семьями и отдыхом» ради других людей. Более того, он выразил убеждение, что волонтерскому сообществу на Дону следует продолжать свою социально-значимую деятельность даже без контекста пандемии.

- Количество обработанных обращений и запросов говорит о многом, но мы понимаем, что за каждым из них стоит конкретный человек, конкретная история. Работа волонтерских центров должна продолжиться. Есть пандемия, нет пандемии — люди всегда нуждаются в помощи. Та часть обращений, которая поступает в общественные приемные «Единой России», касается предметной поддержки, будет обрабатываться сотрудниками волонтерских центров, – подчеркнул Андрей Турчак.

Зампредседателя Совета Федерации добавил, что именно благодаря усилиям волонтеров по всей стране осуществлялась программа «Спасибо врачам», в рамках которой для больниц закупали транспорт, а медиков, работавших в красной зоне, снабжали продуктами и средствами индивидуальной защиты.

Турчак напомнил, что «Единая Россия» совместно с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения передала 500 тысяч компьютеров детям для дистанционного обучения. При этом важно, что к акциям подключился и бизнес.

Как отметил секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель регионального Заксобрания Александр Ищенко, инициатива создать волонтерский центр поступила от молодых единороссов Ростовской области.

- Это ответ на вопрос старшего поколения о том, какая сегодня молодежь. Каждый стал волонтером – выполнял ту работу, где он был полезен. Та искренность, с которой жители области благодарили вас – это самое главное. Мы увидели реальное проявление человеческих чувств, сопричастность к тем проблемам, с которыми сталкиваются жители Ростовской области. Осенью энергия наших волонтеров вновь получит свой выход. У нас есть новые планы, с которыми мы будем выходить на федеральный уровень, — обозначил ближайшие перспективы Александр Ищенко.

Высокую готовность к продуктивной деятельности регионального волонтерского сообщества подтвердила и председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании области Ольга Мирошниченко. Она приняла непосредственное участие в работе центра, координирующего действия добровольцев, и отвечала за обеспечение нуждающихся необходимыми лекарствами.

– Все те случаи, которые я проходила с нашими жителями – это, конечно, были и слезы радости, и слезы благодарности. Я уверена, что та команда, которая у нас сформировалась, будет и дальше работать в любых условиях, – заявила Ольга Мирошниченко.

Напомним, что волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса был открыт 23 марта на базе региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

В числе первых волонтерскую работу развернули депутаты регионального парламента, Ростовской-на-Дону городской Думы, Собраний депутатов в муниципалитетах. Было принято решение, что каждый депутат станет волонтером.

Эстафета волонтерской работы на Дону затем была подхвачена молодогвардейцами и беспартийными. Всего в числе добровольцев оказалось свыше одной тысячи человек.