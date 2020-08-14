Как в летний сезон ремонтов купить все необходимое по выгодной цене?

Разбираемся где в Ростове-на-Дону найти все для ремонта и благоустройства дома со скидкой до 50% Фото: Анастасия Осипова

Некоторые считают, что ремонт - хлопотное и затратное дело, отнимающее много времени, сил и, главное, денег. Но это только в том случае, когда нет понимания, что и где покупать. Для жителей Ростова-на-Дону и области такой вопрос не стоит. Вот уже 24 года создать уют в доме с минимальными временными и финансовыми затратами и акцентом на качество можно в торговом центре «Мир ремонта». И именно в августе можно воспользоваться скидками до 50%.

К слову, в ассортименте двухэтажного торгового центра «Мир ремонта» есть практически все для ремонта и отделочных работ от известных производителей – сантехника, обои, освещение, ковры, ламинат, паркет, плитка и керамогранит, инструменты и электротовары. А еще - мягкая и корпусная мебель, столы и стулья, мебель для кухни, встраиваемая техника, текстиль, посуда, декоры и все для комфортного сна. Выбрать нужные магазины и узнать более подробную информацию об акции и скидках можно на официальном сайте. Рассмотрим некоторые из наиболее «вкусных» предложений.

Магазин «АРТ-ОБОИ» с огромной экспозицией и ассортиментом. Фото: «Мир ремонта».

ПРИХОДЯТ ПОСМОТРЕТЬ, А УХОДЯТ С ПОКУПКАМИ И ВДОХНОВЕНИЕМ

Как известно, обои - одежда дома, а ее принято менять достаточно часто поэтому еще одно место в торговом центре, где всегда многолюдно - магазин «АРТ-ОБОИ» с огромной экспозицией и ассортиментом, расположенный на втором этаже. Здесь обои даже тестируют на прочность, а еще разрешают отрезать кусок понравившихся для того, чтобы посмотреть, как они будут смотреться именно в нашем интерьере.

К слову, большой полярностью пользуются обои, которые светятся в темноте и обои с антивандальным качеством. Поэтому даже если в доме есть домашний питомец с острыми когтями или маленький художник, переживать не придется - стены не пострадают, а картины с них стираются так же легко, как и появляются.

Ну и еще один бесспорный плюс - ассортимент здесь настолько большой, что определиться с выбором это настоящее испытание и увлекательное приключение в мире разнообразных фактур, принтов и стилей.

- Сейчас действуют скидки 10% на весь ассортимент по обычным ценникам до 16 августа, и до 50% сниженные цены по желтым до конца месяца, - уточняют приветливые продавцы. А еще признаются, что нередко те, кто приходят просто посмотреть, уходят с нужным количеством рулонов и вдохновением на преображение своего дома.

Фото 3 Магазин напольных покрытий «ДОМИКС».

Магазин напольных покрытий «ДОМИКС». Фото: «Мир ремонта».

Магазин напольных покрытий «ДОМИКС» впечатляет своим размерами, ведь он на своей территории вмещает сотни образцов разных цветов и фактур! Рядом с каждым - производитель, цена и скидка. Последняя, кстати, в 10% предоставляется в праздничные дни практически на все товары.

Особый спрос на ламинат, особенно виниловый - LVT, SPC — полностью водостойкий. По своим характеристикам он в разы превосходит обычный в плане ударопрочности, устойчивости к влаге, а еще он теплее. Производители не только наши, российские, предлагающие душевные цены, но есть из Бельгии и Польши для тех, кто готов заплатить дороже.

А еще есть здесь очень большая заказная программа полов от европейских производителей и индивидуальный подход к каждому покупателю.

- Мы обязательно пересмотрим стоимость, если кто-то предлагает меньшую. Поможем, подберем: выбор вариантов огромный, - признаются консультанты.

У магазина «ДОМАШНИЙ ОЧАГ» - особая аура. Фото: «Мир ремонта».

РАЙ ДЛЯ ЭСТЕТОВ

Ну и о красоте. У магазина «ДОМАШНИЙ ОЧАГ» в ТЦ - особая аура. Атмосферу уюта задают современные камины: здесь можно найти встроенные, напольные, настенные с эффектом 2D и 3D. Как рассказал продавец-консультант, визуальный дым имитирует водяной пар, который очень реалистично имитирует очаг костра, и наши покупатели иногда до последнего не верят, что это имитация пока сами не попробуют провести рукой и убедиться, что это полностью безопасно. Так что эстетическая сторона вопроса у его владельца будет закрыта. А в честь праздника дарят еще и 10%-ную скидку на весь ассортимент, также до 16 августа.

Особый шарм магазину придают свисающие с потолка разного цвета и фасона люстры. Эстетическая мечта любого ценителя прекрасного - хрустальные люстры от известного бренда Ivele Bohemia Crystal. Здесь, к слову, самый большой и, по-своему, уникальный ассортимент. А многие специально приезжают сюда, чтобы оценить их реальную красоту и украсить свой дом. Мечтаете о такой вещи, и Вы? Тогда сейчас то самое время, когда мечта может стать реальностью — для всех ценителей-эстетов акция от производителя в эти дни: люстры можно купить с огромной скидкой в 50%!

Только до 16 августа в «Мир ремонта» каждый может получить скидку до 50%. Реклама. Фото: «Мир ремонта».

ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ

Таким образом, если вы планируете сделать ремонт в доме, на даче или в квартире или обновить мебель, сантехнику, сейчас самое время это осуществить. Только до 16 августа в «Мир ремонта» каждый может получить скидку до 50%, независимо от того, есть ли дисконтная карта «ХДМ-Юг» или нет.

Выбрать нужные магазины и узнать более подробную информацию об акции и скидках можно на официальном сайте.