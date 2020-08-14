Захотевшая похудеть дончанка может сесть в тюрьму на семь лет

При таких порциях чудо-пилюли вряд ли помогут. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жительнице города Белая Калитва теперь придется худеть собственными силами, а не при помощи чудо-пилюль. 42-летняя дама заказала международную посылку из Казахстана с "волшебными" талетками, от которых сантиметры на талии якобы тают на глазах и со скоростью звука, однако до адресата они так и не дошли. В местном почтовом отделении предположили, что внутри посылки может быть контрабанда и передали информацию таможенникам. А те уже в свою очередь убедились, что на почте не ошиблись.

- В посылке находился 108 капсул известного в Интернете препарата для похудения, - рассказали в Южном таможенном управлении. - В итоге их изъяли и направили на химическое исследование. Эксперты установили, что капсулы содержат сильнодействующее вещество - сибутрамин, у которого много побочных действий. Плюс в соответствии с действующим законодательством, на территории нашей страны возможно перемещение только зарегистрированных на БАДов. А данный препарат не был зарегистрирован в РФ, в связи с чем, в его составе могут содержаться любые вещества, в том числе и опасные для здоровья человека.

В Управлении добавили, что заказывая капсулы для борьбы с лишним весом, женщина осознавала уголовную ответственность, но надеялась, что ее действия останутся незамеченными. В отношении нее уже завели уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Теперь ей грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Не исключено, что сбросить лишние килограммы ей все же удастся, правда, теперь уже другим способом.