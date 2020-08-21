Диагностика будущего: качественная диагностика заболеваний стала еще более доступной для населения

Фото: ОКДЦ

В ГАУ РО «ОКДЦ» ежегодно обращаются около 300 тысяч пациентов со всей Ростовской области. Биоматериал привозят сюда из 93 медицинских организаций, в том числе из 7 областных учреждений, из 12 городов и 41 района. Здесь делают более 5,5 миллиона анализов в год. Сейчас в перечне - 584 вида лабораторных тестов. При этом каждый год в центре стабильно появляются по 12-14 новых наименований...

ОТРАЗИЛИ ВОЛНУ

Настоящим испытанием стала эпидемия коронавируса. Достойно пройти через нее региону помогла модернизированная лаборатория клинической биохимии и иммунологии в ГАУ РО «ОКДЦ».

С февраля месяца здесь было проведено более 75 тысяч исследований. И 35 тысяч из них были связаны с диагностикой COVID-19, в том числе это тесты на антитела.

Фото: ОКДЦ

- Сегодня мы выполняем здесь более 1,5 тысячи исследований в сутки, - рассказывает, проводя экскурсию по новой лаборатории, главный врач ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр» и доктор медицинских наук Дмитрий Бурцев. - При этом с нами действительно работает вся Ростовская область. Нам, в частности, привозят биоматериал от пациентов с клиническими признаками респираторно-вирусной инфекции или пневмонии. И уже от того, насколько точно мы выполним диагностику, будет зависеть дальнейшая маршрутизация больного, его жизнь. Конечно, мы обязаны выполнять свою работу максимально качественно.

Достоверность анализа на коронавирус зависит от целого комплекса факторов, подчеркивает наш собеседник. Один из главных - грамотная организация процесса. С этим в ГАУ РО «ОКДЦ» трудностей нет.

- Отдельно я бы хотел поблагодарить наших сотрудников, - продолжает Дмитрий Бурцев. - Все они отработали на пять с плюсом. Каждый знал, что следует делать.

Отметим, что в нашем регионе было зафиксировано около 15 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом не менее 12 тысяч человек выздоровели. Сейчас, по наблюдениям специалистов, у населения появляется иммунная прослойка, защищающая от коварного вируса.

- Должен признать, что местные власти и Роспотребнадзор смогли отразить волну эпидемии. Сейчас резерв специализированных инфекционных коек составляет около 70%, - подчеркивает главный врач ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр».

«МОЖНО ВЕРИТЬ»

По словам Дмитрия Бурцева, новая лаборатория уже вышла на проектную мощность. При этом одна из ее основных задач - позволить добиться централизации исследований: их можно будет проводить в одном месте.

Как следствие - увеличатся объемы, и качественная лабораторная диагностика станет более доступной для всех жителей области, в том числе проживающих в отдаленных районах (независимо от места проживания).

- Качество - это главное, к чему мы стремимся. Контроль осуществляется как внутренний, так и внешний. В частности, качество исследований гарантируется международными сертификатами США и Ирландии, - констатирует Дмитрий Бурцев. - А еще существует ключевой отраслевой стандарт ISO 15189. Его маркировка означает, что результатам анализа можно верить. И мы, конечно, отвечаем его требованиям.

СПЕКТР РАСШИРЯЛСЯ

Сейчас в консультативно-диагностическом центре действуют четыре лаборатории, которые создают Областной центр клинической лабораторной диагностики: клинико-гематологических исследований; клинической патоморфологии и молекулярно-биологических исследований; клинической микробиологии; и клинической биохимии и иммунологии, которая открылась после модернизации. Все это, как отмечает Дмитрий Бурцев, образует настоящую «Лабораторную фабрику». Она способна полностью удовлетворить все запросы местного населения.

- Около десяти лет назад мы начали принимать биоматериал из медицинских учреждений. Начали с онкогематологии, но с каждым годом увеличивалось количество медицинских организаций, стремящихся сотрудничать с ГАУ РО «ОКДЦ». В результате мы взаимодействуем с сотней медучреждений Ростовской области, - говорит заведующая лабораторией клинической биохимии и иммунологии Галина Луговская. - Теперь, чтобы реализовать весь наш потенциал, потребовалось расширить площадку и автоматизировать все лабораторные процессы.

Сейчас в перечне - 584 вида лабораторных тестов. Фото: ОКДЦ

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

С коллегой солидарна заведующая лабораторией клинико-гематологических исследований Наталья Крайнова. По ее словам, открытие новой лаборатории позволит увеличить производительность труда, внедрить инновационные методы и самое главное - повысить доступность качественной диагностики заболеваний.

Отметим, что Наталья Крайнова является главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Ростовской области по клинической лабораторной диагностике. Она отлично знает сложившуюся ситуацию в регионе.

- К сожалению, в Ростовской области еще не везде есть лабораторные специалисты с высшим образованием. В некоторых селах лаборанты умеют делать только самое необходимое, - сетует Наталья Крайнова. - Модернизация лабораторий нашего центра поможет сделать качественную диагностику более доступной для населения.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В чем секрет успешного развития ГАУ РО «ОКДЦ»? Дмитрий Бурцев объясняет это тем, что с 2008 года диагностический центр работает в системе менеджмента качества.

- Это не просто красивые слова, а колоссальная работа. Аудиты, сертификация, обучение… Все это требует напряженного труда, - отмечает главный врач ГА РО «ОКДЦ». - Я уже говорил вам про стандарт ISO 15189. Так вот: мы одни из первых в России, кто работает по нему в полном спектре. Например, с недавних пор для каждой единицы оборудования прописан жизненный цикл - от инсталляции и до списания в утиль.

Но самое важное - качественная диагностика заболеваний и их последующее лечение позволяет жителям Ростовской области сохранять свое здоровье.

- Одно из самых прорывных направлений сейчас - это персонализированная медицина, в основе которой лежит индивидуальный подход к каждому пациенту, - добавляет Дмитрий Бурцев. - В чем суть? Генетики исследуют организм человека и заранее определяют риски возникновения тех или иных заболеваний. Мы тоже считаем эту область наиболее перспективной и уже развиваем ее.

СКАЗАНО

«Диагностика - это не только наша профессия, но и призвание, которому мы следуем уже на протяжении четверти века. Именно поэтому мы делаем работу качественно и развиваем все доступные направления».

Дмитрий БУРЦЕВ, главный врач ГАУ РО «Областной консультативно- диагностический центр», доктор медицинских наук.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Областной консультативно-диагностический центр уникален тем, что его специалисты обеспечивают завершенный диагностический процесс, ведут больного от и до. Пациенты, пришедшие сюда по направлению из поликлиники, получают здесь не только верный диагноз, но и лечение в специализированных центрах».

Елена ПАХАРИНА, заместитель главного врача ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр».

КСТАТИ

Поддержку ГАУ РО «ОКДЦ» активно оказывают Правительство и Минздрав Ростовской области. ОКДЦ входит в Диагностическую медицинскую ассоциацию (ДиаМА). К слову, главврач ГАУ РО «ОКДЦ» Дмитрий Бурцев входит в правление ассоциации.

НА ЗАМЕТКУ

В 2020 году ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр» отмечает 25-летие со дня основная. Торжественные мероприятия пройдут в сентябре. Мы еще обязательно более подробно расскажем о ГАУ РО «ОКДЦ!».

Качественная диагностика заболеваний станет еще более доступной для населения. Фото: ОКДЦ

КОНКРЕТНО

Сегодня в ГАУ РО «ОКДЦ» работают:

28 кандидатов медицинских наук,

19 отличников здравоохранения,

5 заслуженных врачей РФ,

3 кандидата биологических наук,

2 доктора медицинских наук.