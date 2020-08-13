Депутаты парламента Дона предложили закрепить понятие «молодежных центров»

Обсуждение инициатив состоялось в пространстве коллективной работы «Точка кипения РГЭУ (РИНХ)» в Ростове-на-Дону. Фото: zsro.ru

Донские депутаты предлагают внести поправки в федеральный законопроект о молодежной политике, внесенный на рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ. Обсуждение вероятных корректировок состоялось в пространстве коллективной работы «Точка кипения РГЭУ (РИНХ)» в Ростове-на-Дону, где прошло заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при региональном Заксобрании.

Законопроект носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политике, рассказала председатель комитета Заксобрания Дона по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина. Рассматриваемый норматив создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов.

- Молодежная политика определена как сфера совместного сотрудничества, активного взаимодействия и ответственности государства, институтов гражданского общества и непосредственно самих молодых граждан. Главный закон для российской молодежи нам очень нужен и мы его очень давно ждали, - сообщила Екатерина Стенякина.

При этом она отметила, что инициированные парламентариями общественные обсуждения не являются обязательными. Депутаты Законодательного собрания региона обладают правом самостоятельно изучить текст проекта закона и направить свой отзыв в Государственную Думу — рекомендуется ли данный проект к принятию либо он не соответствует парламентским ожиданиям и требованиям молодежи.

- Тем не менее, мы решили не рассматривать этот проект закона исключительно в стенах донского парламента, а провести дискуссию на общественной площадке и сделать ее доступной для широкого круга участников. Мы обратились к руководителям органов исполнительной власти в сфере молодежной политики, главам молодежных общественных объединений, членам молодежного самоуправления и ученым — преподавателям, работающим на кафедрах, где готовят специалистов в сфере молодежной политики. Кроме того, к участию в обсуждении законопроекта также были приглашены депутаты Госдумы, представители разных фракций Заксобрания, члены Общественной палаты — как областной, так и российской. Это очень важная работа, потому что когда принимался наш региональный закон о молодежной политике в Ростовской области, мы проводили самое масштабное его обсуждение для того, чтобы учесть абсолютно все пожелания. У нас есть этот опыт, и я уверена, что наши профессионалы молодежной политики смогут дать предложения на федеральный уровень, которые будут учтены, - пояснила Екатерина Стенякина.

Важность обсуждаемой темы также подтвердила ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко. По ее словам, закон о молодежной политике будет наглядной инструкцией для работы всех без исключения подразделений вверенного ей университета, а также серьезно повлияет на составляемые учебные планы и преподаваемые дисциплины.

Среди предложений обратила на себя внимание инициатива донских парламентариев о доработке норм, касающихся инфраструктуры в контексте молодежной политики, а именно — идея о нормативном закреплении понятия «молодежных центров».

Как уточнила Екатерина Стенякина, под такими центрами понимаются объекты недвижимости, где могут реализовываться мероприятия в рамках реализации государственной молодежной политики. В Ростовской области такой опыт уже есть.

- У нас в регионе при поддержке губернатора активно создаются так называемые молодежные многофункциональные центры. Там ребята могут принять участие или провести свое мероприятие. Федеральный проект закона пока эти объекты инфраструктуры не учитывает. Нам бы очень хотелось, чтобы в тексте законопроекта ко второму чтению появились и молодежные центры, - выразила надежду депутат.

При этом Екатерина Стенякина заверила, что самые перспективные и рациональные предложения, прозвучавшие на дискуссионной площадке, будут проанализированы, обработаны юристами и затем направлены авторам федерального законопроекта.