Мать разыскала сына спустя пять лет после его загадочного исчезновения на железнодорожной станции в Ростовской области

Мать и сын, потерявший друг друга на пять лет, не сдерживала эмоции при встрече. Пресс-служба УТ МВД по СКФО

Страшная история о том, как жительница Москвы вмиг осиротела, потеряв сына, закончилась хэппи-эндом благодаря работе сотрудников транспортной полиции.

В далеком 2015 году москвичка вместе с сыном возвращалась домой на поезде из Анапы. Ирина (имя изменено – прим. автора) и Андрей (имя изменено - прим. автора) отлично провели время на черноморском побережье. Отдохнувшие, загоревшие, полные сил они строили планы на будущее. На станции Лихая в Ростовской области поезд сделал небольшую стоянку.

Ушел за сигаретами и канул в воду

Андрей, которому на тот момент было 34 года, сказал матери, что выскочит ненадолго из вагона, чтобы купить сигарет. Ирина на тот момент и не подозревала, что видит сына в последний раз.

Андрей отправился в ларек и больше не вернулся. Растерянная, заплаканная мать с трудом добралась до Москвы. Она надеялась, что сын опоздал на поезд и доберется до столицы своим ходом. Но этого не случилось. По приезду в Москву растерянная, испуганная мать сразу же отправилась в полицию и написала заявление.

Дни ожидания плавно перетекаи в месяцы, а затем – в годы. Известий ни от сына, ни от оперативников не было. Женщина пыталась сама разыскать Андрея. Но все безрезультатно. Сын словно в воду канул.

И вот, как позже сама призналась Ирина, она уже смирилась с потерей самого близко человека. Вестей об Андрее не было пять лет. Мать решила, что сын умер.

Радостная весть

Но в жизни всегда есть место чуду. Произошло оно и с Ириной. На днях раздался звонок. Это был сотрудник полиции. Оперативник сообщил женщине, что ее сына нашли. Он жив и находится в больнице в Луганской области в Украине.

Москвичка искала и ждала сына пять лет. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

- В течение нескольких лет сотрудники уголовного розыска Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с коллегами из Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте проводили мероприятия, направленные на розыск пропавшего мужчины. В августе 2020 года сыщикам уголовного розыска удалось установить местонахождение без вести пропавшего гражданина. Он находился в одном из медучреждений на территории сопредельного государства, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Источник издания "Комсомольской правды - Ростов" в правоохранительных органах пояснил, что Андрей страдает психическими отклонениями, что повлияло на его пропажу.

Сотрудники полиции не только нашли мужчину, но и организовали его встречу с матерью.

Ира и Андрей не сдерживали слез и не скупились на объятия на перроне. По словам москвички, теперь у нее началась новая жизнь – счастливая и полноценная.

Также женщина от всей души поблагодарила полицейских, благодаря работе которых семье удалось воссоединиться.