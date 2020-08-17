Ростовский инфекционист пояснил, когда ждать новый всплеск COVID-19

В Ростовской области из-за COVID-19 умерло уже 287 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с большой долей вероятности возможны вторая и третья волна пандемии. Причем в этом виноваты сами жители, которые все больше пренебрегают правилами профилактики. Как сообщил газете «Комсомольская правда-Ростов» заведующий кафедрой инфекционных болезней РостГМУ, доктор медицинских наук Юрий Амбалов, новый всплеск роста заболеваний можно ожидать в сентябре-октябре, когда жители донского региона начнут возвращаться из отпуска.

- Надо понимать, что ни сегодня, ни завтра вирус не успокоится. Существует эпидемиологический закон, согласно которому рост заболевания приостановится, когда переболеет 60-70-80% населения, то есть большинство - пояснил профессор. – В тоже время надо понимать, что те же 65-70-80% переболевшего населения можно «набрать» и за счет прививок, то есть надо «дотянуть» с минимальными потерями. Активному распространению болезни способствуют сами жители. В их же силах остановить скорость заражения. Для этого надо следовать достаточно простым правилам профилактики: носить маски, обрабатывать руки специальными средствами и соблюдать социальную дистанцию.

- Весной звучали предположения, что ультрафиолет и жара могут повлиять на вирус, но, как видим, ему, простите, начхать на солнце и высокую температуру, - подчеркивает Юрий Амбалов. – Как только в июне жители Ростовской области стали активнее передвигаться, прекратилось и снижение количества заболевших. Выход из ситуации понятен – ростовчане должны уменьшить контакты и соблюдать масочный режим. Да, жарко, да, дискомфортно, но это лучше, чем оказаться на больничной койке. Согласно моим личным наблюдениям ростовчане разделились на две категории: тех, кто соблюдает и «пофигистов». Я отношусь к первой категории. Но маска бесполезна, если нахожусь в лифте, где разговаривают еще пять человек без масок...

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

По мнению профессора, жителям нужно понять, что вирус рядом, он реально опасен, потому необходимо ответственно относиться как к своему здоровью, так и здоровью окружающих.

Напомним, за весь период распространения новой коронавирусной инфекции на Дону заразились и выздоровели 12 332 человека, сейчас в стационарах находятся 1014 пациента, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ – 57. Всего в Ростовской области из-за COVID-19 умерло 287 человек.