«Отдавая другим, помогаешь себе»: Говорим о нравственности, помощи и меценатстве

В пресс-центре "КП" прошел круглый стол

Отдавая другим, помогаешь себе. Так ли это на самом деле? Об этом во время круглого стола на тему «Восстановление храмов Дона и меценатство. Роль церкви в оказании нравственной и духовной помощи», организованного «Комсомольской правдой» - Ростов» в режиме онлайн, мы поговорили с нашими гостями.

О НРАВСТВЕННОСТИ

- Какова роль церкви в оказании нравственной и духовной помощи?

- Если говорить о том, что такое нравственность для Церкви, то она очень часто ставится во главу угла как нечто самоценное - то, что является основой всего, - начал разговор руководитель епархиального отдела по делам молодежи и миссионерскому служению иерей Дионисий Сакович. - На самом деле нравственность - это следствие встречи и общения человека с Богом, без него нравственности не имеет надёжного основания.

Святой Исаак Сирин говорил, что человек подобен темной комнате с окном, через которое еле попадает свет. Чтобы Божественный свет попал в комнату, это окно нужно очистить. Как раз это и есть подвиг нравственности. И в этом смысле она есть средство достижения Бога, выражения нашей любви к нему.

- А еще говорят: «Возлюби ближнего своего...»

- Это про то, что апостол Иаков писал в своем послании: «Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, когда ты ненавидишь брата, которого видишь явственно возле себя». Да и притча о страшном суде говорит о том, что Господь спросит с нас не за то, сколько мы молились и постились, а за то, как полюбили человека, находящегося рядом с нами.

Современное общество развивается, в том числе и его идеалы. Истина может быть, какой угодно, также, как утверждал софист Протогор: «Человек - это мера вещей».

И если истина в любви, то цель Церкви донести до других идею о том, что нравственность, а значит, и духовность, являются ее проявлением. Когда человек начинает помогать, он помогает в первую очередь себе - речь и о волонтерстве, и о меценатстве. Отдавая, он приобретает больше, чем у него есть.

Участники круглого стола обсудили вопросы меценатства и духовной помощи

О МЕЦЕНАТСТВЕ

- Насколько на территории Ростовской области развито меценатство?

- В Ростове-на-Дону огромное количество благотворительных организаций, - ввела в курс дела член наблюдательного совета кредитного потребительского кооператива «Донской кредит» Надежда Сидорова. - Я для себя семь лет назад выбрала «Милосердие на Дону», потому что этот фонд основан на православных устоях и к РПЦ в нашей стране огромное доверие. А потому состоятельные люди вне зависимости от своих духовных взглядов всегда готовы помочь в том или ином проекте. Мы, например, помогаем молодым мамам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, чтобы их дети не попали дома ребенка. Даем им шанс: помогаем финансово и морально. А еще оказываем психологическую помощь, в том числе детям-сиротам. Иногда приходится сталкиваться с тем, что они практически ничего не умеют делать в быту: например, пользоваться ножом, готовить или включать газовую плиту, так как находились на полном обеспечении. И им необходимо общение извне. У нас, к слову, даже есть направление, когда предприятие берет попечительство над таким ребенком, он несколько раз в неделю приходит туда и общается с кем-то из сотрудников, который делится с ним секретами профессионального мастерства, своими знаниями и жизненным опытом.

- На сегодняшний день дела с меценатством обстоят лучше, чем раньше, - продолжает руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской епархии иерей Евгений Осяк. - Бывают и нечистые на руку организации, которые отправляют средства на иные цели. Но само по себе меценатство или участие в благотворительных проектах - это очень нужная вещь. Очень приятно с такими людьми иметь общие дела, реализовывать проекты и восстанавливать храмы.

- И у вас такой опыт есть?

- Да, храм Успения Пресвятой Богородицы в хуторе Курган Азовского района. Но для восстановления храма одного желания настоятеля недостаточно. Хочу сказать, что знакомство с теми людьми, которые меня окружают - меценатами и благотворителями, - происходило по-разному. Где-то даже холодно: «У меня есть деньги, давайте построим». А были и такие, кто щепетильно относился к каждой копейке. Но, видя совместный результат, менялись сами и хотели жертвовать больше. Я вам больше скажу: любой проезжающий мимо храма человек хотел бы поучаствовать в его жизни, желание есть у многих, но не у всех есть возможности. А еще всегда цепляет, когда священник работает вместе со всеми.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ

- Что дороже - построить храм или восстанавливать?

- Архитектурные постройки – это не просто помещение, - говорит отец Дионисий. - Храм для верующих - это сакральное место, место молитв и встречи с Богом. Но всегда реконструкция стоит дороже, чем строительство нового храма. Но и то, и другое необходимо.

Я, когда два года служил дьяконом в Старочеркасском соборе, видел, как в нем делается ремонт. Там уникальный деревянный резной и самый большой иконостас на Юге России, который в годы войны несколько лет простоял без крыши. Но ни снег, ни дождь не смогли его разрушить. А еще храмы появляются в новых микрорайонах в шаговой доступности, и это упрощает жизнь человека. Но главное, чтобы храмы наполнялись верующими людьми, которые будут там молиться и участвовать в таинствах.

- Храмы рады любой помощи?

- Когда человек приходит в храм, делает пожертвование в кружку или покупает свечку, важно, чтобы он ощущал себя там не просто гостем, а частью общины, которая созидает храм. Еще апостол Павел говорил, что Церковь есть тело Христово, в котором каждый человек, как и любой орган в теле, выполняет свою функцию: например, священник, певчий, уборщик, строитель и так далее. У каждого свой дар, надо понять, какой именно тебе дал Бог и как ты им можешь воспользоваться. На самом деле такая проблема существует: человек не всегда понимает, как может себя реализовать в церкви. А это очень важно.

О ВОЛОНТЕРСТВЕ

- Что вообще двигает людьми, которые готовы жертвовать на восстановление храмов?

- Каких-то коммерческих выгод за это нет: наше законодательство не предполагает никаких послаблений и налоговых вычетов, - рассказала Надежда Сидорова. - Хочешь заниматься благотворительностью - занимайся. А у этих людей есть душевный порыв и средства, но нет времени. Потому-то у каждого своя роль: кто-то помогает деньгами, кто-то - головой, кто-то - руками, ногами или чем может. Нужен каждый. Ведь церковь не может взять на себя все траты. Поэтому и существуют благотворительные организации - промежуточное звено между ею и нуждающимися. Для того чтобы помогать, не надо много денег, времени и сил. Нужно чуть-чуть желания.

- Куда обращаться, если человек хочет помочь храму?

- Правильно, когда человек пришел в понравившийся храм и захотел помочь, - ответил иерей Евгений Осяк. - У меня был случай, когда один из благотворителей пришел как гость на крещение. Ему показалось жарко в помещении. Его друг подошел ко мне и говорит: «Может, вам кондиционеры поставить?» Я ответил: «Хотите помочь - придите и сделайте». Часто бывает так, что человек ждет, чтобы его попросили. Но у меня подход иной: я никогда не прошу. Но средства всегда находились: кто-то оплачивал труд рабочих, кто-то - металл, чтобы крышу сделать, и так далее. Важно, чтобы был порыв. И его обязательно нужно реализовать. Мой отец Иоанн часто говорил мне: «Главное - начни, а начнешь - и не сможешь остановиться». Так и есть. Нужно делать больше добрых дел, пока ты живешь на этой земле. И не надо откладывать на потом. Потом может и не настать. Захотели что-то делать - идите и делайте. Вы никогда не увидите катафалк с прицепом: с собой ничего не заберешь.

Подготовлено при поддержке международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"