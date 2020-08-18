В Ростове улицу Вавилова расширят до четырех полос

В микрорайоне Суворовском планируется построить новые детские сады и школа. Фото: instagram.com/logvinenko_rnd/

Алексей Логвиненко, кандидат в депутаты гордумы Ростова-на-Дону от партии «Единая Россия», рассказал о проекте строительства дороги на улице Вавилова. Подробности он сообщил на встрече с жителями микрорайона Суворовский.

В планах - расширить Вавилова до четырех полос. Проект строительства уже включен в федеральную программу «Стимул».

Его стоимость составит около 3 миллиардов рублей без учета выкупа прилегающих территорий. Ожидается, что работы завершат в ближайшие 2 – 3 года.

— Расширение дороги позволит нам разгрузить въезд в микрорайон. Люди будут быстрее добираться на работу и домой, а, значит, их жизнь станет комфортнее, — прокомментировал Логвиненко.

Еще одна актуальная для жителей Суворовского проблема — школы и детские сады. Сейчас в микрорайоне построены одно общеобразовательное учреждение и три детских сада, есть одна поликлиника. Для 50-тысячного населения района этого крайне мало.

По мнению Логвиненко, проблему нужно решать комплексно.

Во-первых, строительство жилья синхронизируют с вводом социальных объектов. В таком случае в создании комфортной инфраструктуры будут заинтересованы инвесторы.

Во-вторых, уже сейчас запланировано строительство нескольких объектов. В 2021 году начнется строительство школы на 1 200 мест. В следующем году начнут возводить два детских сада на 320 и 280 мест, откроется МФЦ, подстанция скорой медицинской помощи и опорный пункт полиции.

Ранее Алексей Логвиненко сообщил о планах по строительству уникальной пешеходной зоны. Ее создадут на участке между набережной и Театральной площадью. Здесь же появится бесплатная многоуровневая четырехэтажная парковка со смотровой площадкой. Кроме того, саму набережную могут продлить. На улице Береговой планируется построить магистральную четырехполосную дорогу от Богатяновского спуска до 13-й Линии.