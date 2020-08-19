В Ростовской области стартует конкурс «Я в профессии» с участием студентов с инвалидностью

Фото представлено пресс-службой РУМЦ ЮФУ

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЮФУ совместно с Ресурсным учебно-методическим центром Северо-Кавказского федерального университета объявили о старте регионального конкурса «Я в профессии». К участию в нем приглашаются студенты, обучающиеся по программам высшего образования. А заявки на конкурс могут присылать как индивидуальные авторы, так и проектные коллективы, численностью не более трех человек и с активным включением в состав команды не менее одного студента с инвалидностью.

Его цель - привлечение внимания к проблемам инклюзивного образования, к формированию инклюзивной культуры студентов, педагогов и родителей детей с ОВЗ и инвалидностью, а также решение проблем, возникающих в ходе реализации инклюзивного обучения и создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала участников.

Фото представлено пресс-службой РУМЦ ЮФУ

Известно, что конкурс проводится по таким направлениям, как «Адаптивный спорт, техника, спорт, спортивные сооружения и инвентарь», «Мы создаем инклюзивное образовательное пространство», «Пространство неограниченных возможностей», «Творчество без границ», «Инклюзивный туризм: социализация и реабилитация людей с ОВЗ» и конкурс молодежных предпринимательских проектов «Вектор развития!».

Как рассказали организаторы, конкурс пройдет в два этапа. Первый - заочный, он продлится до 20 сентября. После чего его победителей пригласят уже на очный этап - с 24 по 26 сентября 2020 года. Не пропустите!

КОНКРЕТНО

Регистрация по ссылке: http://rumc.sfedu.ru/konkurs2020/index.html#/.

Подробная информация о требованиях к конкурсным работам на сайте РУМЦ ЮФУ:http://rumc.sfedu.ru/konkurs2020/index.html#/.

Контакты для справок: +7 (952) 572-32-53, 8(863) 218-40-00, 218-40-00, добавочный номер 10185, электронная почта: eremkina@sfedu.ru - Яна Алексеевна Еремкина.