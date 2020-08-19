Чудо-приборы и бесплатные консультации в медицинских центрах: как не попасться на пустые обещания и не потерять свои деньги

На любой чудо прибор должна быть должен быть сертификат, а в инструкции четко прописаны его функции. Фото: Виталий ТИМКИВ

Выпуск программы «Я - потребитель» на радио «Комсомольская правда» - Ростов» мы посвятили теме чудо-приборов, услуг и бесплатных консультаций в медицинских центрах. О том, какие могут быть риски и последствия от них, рассказал и.о. декана юридического факультета, завкафедрой гражданского и предпринимательского права Южного российского института управления РАНХиГС Николай Сармин.

- Бесплатный сыр только в мышеловке, - сходу заявил специалист. - И эта истина по-прежнему актуальна. Такие звонки я и сам получаю. Например, от какой-то зубной клиники, которая «обращает внимание жителей…» и далее по тексту. Если на том конце провода не робот, то задаю вопрос «А откуда у вас мои персональные данные?», потому что знаю: этот звонок вне закона, так как я не давал своего согласия на их распространение. И предупреждаю: «Позвоните еще раз, буду жаловаться». Как правило, не перезванивают.

- Откуда они берут наши телефоны?

- Это может означать, что была куплена база клиентов с номерами. Но зачастую, мы по-прежнему легко относимся к вопросу предоставления своих персональных данных, подписывая бумаги на их разглашение везде и всюду. Поэтому, если это не государственное учреждение, то такой звонок всегда должен насторожить.

- Но очень часто их маскируют под официальные сообщения…

- Причем очень официальным тоном озвучивается, что вам назначено медицинское обследование. Многие стесняются переспросить, потому что психологическая обработка начинается уже с первых секунд. И в этом случае идеально прервать общение сразу. Надо проявить высокий уровень осторожности.

- Кто в зоне риска?

- Все. Но, конечно, больше те, кто не работает и сидит дома, у них более расслабленное состояние, есть много свободного времени, в том числе чтобы куда-то сходить. Но дальше надо быть готовым к тому, что ничего бесплатно вам делать не будут.

- Бывает и так, что предложение на бесплатную процедуру ведет клиента к большим расходам.

- Да, говорят: «Придите к нам, и мы сделаем, скажем, бесплатную чистку зубов». Но как только вы открыли рот, то могут, к примеру, сразу найти кариес, соответственно, вы заплатите еще за рентген и пломбирование зуба. И тут возникает вопрос цены, а именно: сколько она составляет в других медицинских центрах, можно ли это сделать по полису медицинского страхования и пр. Нередко услуги с большими скидками предлагают и сайты-купонаторы, и тут также надо изучать, что за организация, что за прибор и что входит в стоимость, а за что придется доплатить. Желание разумной экономии свойственно всем нам, но грань разумности у всех разная.

- Часто под маркой медицинского потребитель получает не медицинское.

- Это так. Мне известен случай, когда покупательница, страдающая артритом и артрозом, купила верблюжье одеяло за 100 тысяч рублей в кредит. Продавец обещал, что оно сможет излечить ее от всех недугов. Трудно представить, но люди верят.

- Если чудо-прибор все же приобретен, можно ли его вернуть?

- Вернуть очень сложно. Часто в договоре нет ни слова, что он медицинский. И как доказать, что при его продаже тебе обещали золотые горы? Помните: если это медицинский прибор, то у него должен быть сертификат, а в инструкции четко прописаны его функции. Но, если это просто камень, который дарит воде в графине целебные свойства, но подтверждений этому нет, лучше не рисковать.

- А что касается медицинских центров?

- Вот вам личный пример, который многое объяснит. Тогда я еще был студентом юрфака. По телефону мне предложили сделать диагностику организма с помощью чудо-прибора. На вопрос, медицинская ли это услуга, ответили утвердительно. Но в офисе повсюду висели сертификаты на БАДы. А лицензию мне так и не показали, сказав, что она в сейфе у главврача, а в субботу его нет на месте. Дальше я взялся изучить договор, в одном из пунктов которого было написано, что оказываемая услуга не является медицинской. Заключается она лишь в том, чтобы клиенту дать рекомендации по подбору БАДов. Хотя в глаза нам говорят то, что мы хотим услышать. Поэтому, когда вам предлагают что-то подписать, читайте внимательно, каким бы шрифтом это не было бы написано. Иначе сами будете виноваты. И после будет сложно с точки зрения потребителя защитить свои права.

- Почему?

- Все просто: то, что бесплатно, Законом РФ «О защите прав потребителей» не регулируется. Там нет главы, регулирующей безвозмездное оказание услуг. Что вы можете требовать с того, что вам сделали бесплатно или подарили? Да, есть судебная практика, практика обращения в контролирующие органы. Например, если причинен вред здоровью. Но это уже самостоятельная ответственность. Помните: очень часто в рекламе бьют по нашим уязвимым местам. Но попробуйте задаться вопросом: «А как вы жили без этого?» Поэтому нужно сто раз отмерить, прежде чем отрезать.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.