ФК «Динамо» — ФК «Ростов» 19 августа 2020: прямая трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Матч ФК «Динамо» — ФК «Ростов», прямая трансляция, 19 августа 2020: пока неизвестно, каким составом выйдут на поле «желто-синие». Игра пройдет сегодня, в 19:00, на «ВТБ Арене» в Москве. Следите за событиями онлайн на нашем сайте.

По итогам двух туров нового сезона «Динамо» занимает шестое место турнирной таблицы, «Ростов» — восьмое. Для «бело-голубых» начало сезона выдалось удачным – в первой же игре они обыграли «Урал» со счетом 2:0. Провести два победных матч подряд москвичам не удалось. Второй матч с «Ротором» завершился ничьей.

Команда Валерия Карпина по-прежнему играет с переменным успехом. Сначала «Ростов» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0. Однако уже во втором матче «желто-синие» уступили действующему чемпиону «Зениту» со счетом 0:2.

Напомним, в последнем поединке команд победил «Динамо» со счетом 2:1. Матч оказался скандальным. Так, судья назначил спорный пенальти в ворота ростовчан, но не заметил нарушение москвичей. Очевидно, что «желто-синие» в этот раз попытаются одержать реванш.