Выбили окно и услышали крики: в Ростовской области пожарный спас из огня пятилетнюю девочку

Заметив густые клубы дыма, Сергей Ночевной все бросил и поспешил на помощь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

В поселке Зимовники Ростовской области пожарный спас пятилетнюю девочку. Сергей Ночевной пришел на помощь, случайно заметив возгорание. Происшествие случилось 25 июля, рассказали в донском ГУ МЧС.

Дома находились мужчина и две его пятилетние дочери-двойняшки. Их старшая сестра в этот момент вышла на улицу погулять. Желая приготовить ужин, глава семейства поставил на плиту кастрюлю с едой. После этого он заснул с одной из девочек. Другая дочь играла в это время в соседней комнате.

Оставленная на плите кастрюля загорелась. Пламя начало быстро распространяться по кухне. Когда огонь охватил 25 квадратных метров, в помещении сработал дымовой извещатель. Хозяин дома проснулся от сигнализации, схватил детей и бросился к выходу. Однако выбраться на улицу уже не получалось.

Первым на месте оказался проезжающий мимо таксист Евгений Пряхин. На помощь пришел сосед семьи Михаил Каменицкий. Мужчины выбили окно и услышали внутри крики. Вместе они начали вытаскивать одну из девочек.

Дом после пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Недалеко от загоревшегося дома находился водитель 55-й пожарно-спасательной части Сергей Ночевной. Мужчина приехал на выходные в гости к матери. Заметив густые клубы дыма, он все бросил и поспешил на помощь.

— Когда я подъехал, двое мужчин доставали из дома девочку, ее им подавал изнутри отец. Было понятно, что зайти в дом уже невозможно, — вспоминает Сергей Ночевной.

Вместе с другими мужчинами Сергей вытащил вторую девочку. Отец малышки передал ее через маленькое окошко в ванной.

На место приехали спасатели. Огнеборцы быстро потушили возгорание. К сожалению, самого главу семей семейства спасти не удалось. Мужчина отравился продуктами горения. Одна и девочек получила ожоги.