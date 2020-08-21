«Абилимпикс»: Региональный этап VI Национального чемпионата профмастерства пройдет на Дону

Фото: предоставлено пресс-службой РУМЦ ЮФУ.

В Ростовской области и Ставрополе пройдет Региональный межвузовский этап VI Национального чемпионата профессионального мастерства для лиц с инвалидностью «Абилимпикс». Уже в сентябре его проведут Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Южного федерального университета совместно с Ресурсным учебно-методическим центром Северо-Кавказского федерального университета. А состязания в этом году пройдут по следующим компетенциям: «Учитель начальных классов», «Психология», «Адаптивная физическая культура», «Предпринимательство», «Социальная работа» и «Сетевое системное администрирование».

КАЖДЫЙ СТУДЕНТ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ СМОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Как рассказали организаторы, регистрация участников продлится до 14 сентября текущего года. Проведение же самого конкурса будет идти до 24 сентября 2020 года на площадках Центров двух крупнейших федеральный университетов Юга России. В частности, в Южном федеральном университете - на площадке в городе Ростове-на-Дону - конкурс будет проводиться по таким трем компетенциям, как «Учитель начальных классов», «Психология» и «Адаптивная физическая культура». А вот у коллег в Ставрополе - в стенах Северо-Кавказского федерального университета - по компетенциям «Предпринимательство», «Социальная работа» и «Сетевое системное администрирование» (ссылки для регистрации на участие см. ниже, - прим. автр.).

А принять участие в Чемпионате сможет каждый студент с инвалидностью, который обучается по программам высшего образования. Правда, не исключено, что Чемпионат этого года может быть переведен и в дистанционный формат. Это будет зависеть от актуальной ситуации в начале осени по распространению пандемии COVID-19 и соответствующих требований Управления Роспотребнадзора, которые могут быть приняты в этой связи.

Фото: предоставлено пресс-службой РУМЦ ЮФУ.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА СТАНЕТ ИЗВЕСТЕН ОСЕНЬЮ

Однако ни онлайн формат, ни проведение регионального межвузовского этапа VI Национального чемпионата профессионального мастерства для лиц с инвалидностью «Абилимпикс» в привычном режиме в никак не повлияют на качество его организации.

- Стоит отметить, что только в минувшем - 2019 году - сразу двенадцать сотрудников ЮФУ прошли обучение в Российском государственном социальном университете по программе: «Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» (по видам трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности)», - добавили в вузе. - И все они получили статус «Национального эксперта» Чемпионата «Абилимпикс» по семи различным компетенциям, а именно - информационная безопасность; ремонт и обслуживание автомобилей; адаптивная физическая культура; финансовое право; дошкольное воспитание; изобразительное искусство; психология. А часть экспертов даже уже приняли участие в отборочных соревнованиях и финале V Национального чемпионата «Абилимпикс».

Напомним, «Абилимпикс» - это проект международного некоммерческого движения, цель которого - развитие системы социальных лифтов в стране, а также обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Активное участие в этом движении Россия принимает уже пятый год, для чего проводит регулярные региональные и национальные чемпионаты, число участников которых растет с каждым годом. А в 2021 году наша страна примет уже Международный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

КОНКРЕТНО

Где будет проходить регистрация участниковГде будет проходить регистрация участников

по компетенциям:

- «Предпринимательство»;

- «Социальная работа»;

- «Сетевое системное администрирование». Осуществляется по ссылке .

по компетенциям: - «Учитель начальных классов»;

- «Психология»;

- «Адаптивная физическая культура». Осуществляется по ссылке.

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