Михаил Фишкин: Предотвратить лесной пожар - сохранить лес

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

Донская земля относится к малолесным регионам России и считается родиной степного лесоразведения. Первые лесные массивы были заложены на территории Ростовской области в начале XX столетия с целью предотвращения движущихся песков, защиты земель от ветровой эрозии. О том, как защищают леса на Дону сегодня, рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

- Михаил Валерьевич, в этом году пожароопасный период был объявлен в марте - раньше, чем обычно. Какие меры приняты министерством, чтобы предотвратить лесные пожары?

- Предотвращение лесных пожаров является приоритетной задачей, которую министерство ставит перед собой. Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществляется на площади более 360 тысяч гектаров. Видеонаблюдение осуществляется с 42 точек, что позволяет охватить сто процентов лесного фонда региона, отнесенного к первому классу природной пожарной опасности. Также в рабочем состоянии находятся десять пожарно-наблюдательных вышек и 25 пунктов наблюдения на господствующих высотах. Для наземного же мониторинга территории лесного фонда утверждено 59 групп патрулирования. Специалистами уже разработаны 328 маршрутов патрулирования, общая протяженность которых составляет около 36 тысяч километров. К работе по предупреждению лесных пожаров приступили 14 пожарно-химических станций. Лесопожарные формирования рассредоточены в наиболее пожароопасных местах лесного фонда. Создана группировка сил и средств для ликвидации лесных пожаров. Она насчитывает более трех тысяч человек, около тысячи единиц техники, свыше шести тысяч единиц противопожарного оборудования и инвентаря.

- И все-таки лесные пожары иногда, к сожалению, случаются. Идет ли работа по восстановлению погибших участков леса?

- На протяжении многих лет Ростовская область занимает лидирующие позиции на юге России по объемам посадки лесных насаждений. Основная работа по лесовосстановлению в настоящее время ведется в рамках национального проекта «Экология». С началом реализации регионального проекта «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экология», площадь лесовосстановления в донском регионе существенно увеличилась. Если в прошлом году было высажено 1 300 гектаров молодого леса, то уже в этом - 1 500 гектаров. Планируется, что к 2024 году этот показатель достигнет 1 900 гектаров. Также запланировано увеличение объемов выращивания стандартного посадочного материала с 5,6 млн штук до 7,3 млн штук в год.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

- Хватает ли донским лесникам имеющейся лесопожарной техники?

- Региональным проектом предусмотрено и обновление технического парка государственных автономных учреждений «Лес», подведомственных минприроды области. К 2024 году все подведомственные учреждения будут практически на 100 процентов оснащены новой техникой. Так, в рамках национального проекта «Экология» в минувшем году в подведомственные учреждения минприроды области уже переданы 49 единиц противопожарной техники. В их числе 38 единиц малых лесопатрульных комплексов и 11 единиц лесопатрульных комплексов. А уже в 2020 году проведена закупка 14 единиц лесопожарной техники. В государственные автономные учреждения «Лес» уже переданы три лесопатрульных противопожарных комплекса и 11 единиц универсальных лесопожарных модулей на базе колесного трактора. Техника, которая была передана в лесничества, проверена временем и позволит лесопожарным формированиям проводить необходимые работы в самых труднодоступных местах. Также до конца текущего года на вооружение донских лесников поступят автобусы, моторные лодки, радиостанции и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в 2019-2020 годах были приобретены 13 лесных культиваторов и 3 универсальные лесопосадочные машины.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

- Ведется ли профилактическая и разъяснительная работа с населением?

- Одной из важнейших задач министерства остается воспитание бережного отношения граждан к лесу. Дважды в год проводятся дни древонасаждения, в рамках которых жители области высаживают сотни тысяч деревьев, кустарников и цветов. Живой отклик среди людей находят такие акции, как экологические субботники, «Берегите лес» и другие. В городах и районах области сотрудники минприроды и государственных автономных учреждений «Лес» проводят открытые уроки на противопожарную тематику, беседы и лекции с населением, различные просветительские акции, распространяют печатную продукцию, устанавливают аншлаги и баннеры.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

- Если гражданин заметил возгорание в лесу или поле, что ему следует делать?

- Заметив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства. Телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Если мобильная связь недоступна, то можно вызвать пожарных по номеру 112.