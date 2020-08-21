«Поставила на лапы»: ростовчанка выходила искалеченную таксу, попавшую под поезд

Маврик снова начал ходить. Фото: instagram.com/lapkavet/

У маленькой таксы по имени Маврик очень непростая судьба. Собака попала под поезд, но чудом выжила. Три дня искалеченный пес брел возле железной дороги, но в итоге жизнь дала ему шанс. Неравнодушная ростовчанка Ольга выходила малыша и нашла ему новых любящих хозяев.

«Невозможно взглянуть без слез»

В один из августовских дней дончанин Николай проводил время в своем гараже в Аксае. Место это пустынное, поэтому мужчина сразу заметил небольшую фигурку. Когда Николай пригляделся, ему предстало страшное зрелище. Навстречу мужчине ползла сильно покалеченная такса. Собака едва двигалась: одной задней лапки у нее не было, другая была сильно повреждена.

— Я сразу понял, что бедный пес попал под поезд – недалеко отсюда находится железная дорога. Я был шокирован, на собаку невозможного было взглянуть без слез. Сразу позвонил своей знакомой Оле. Она всегда помогает бездомным животным, лечит, ищет им новый дом, — говорит Николай.

Собаке потребовалась несколько операция и длительная реабилитация. Фото героя публикации.

Ольга сразу же забрала собаку к себе в Ростов-на-Дону. Таксе сделали рентген, который показал ушиб и перелом правой лапки. Чтобы разобраться с дальнейшим лечением, женщина отнесла животное к известному неврологу. Однако его вердикт был неутешительный.

— Врач сказал, что оставшаяся задняя лапка лечению не поддается. Он пояснил, что у конечности никогда не появится чувствительность. Проще говоря, пес не сможет ходить, — вспоминает Ольга.

Однако женщина не хотела верить мрачным прогнозам. Ростовчанка решила во что бы то ни стало поставить на ноги Маврика — так она назвала своего нового любимца.

Первые шаги

Ольга принесла Маврика в другую клинику. Ветеринары пожалели животное и согласились биться за его здоровье. Четвероногому пациенту прооперировали культю и оставшуюся лапку. Однако самое сложное было впереди.

— Маврик был как будто хрустальный: истощенный, с серьезными ранами. Нужно было колоть много лекарств, а препараты недешевые. Разместила клич о помощи в соцсетях. Откликнулось много неравнодушных людей, друзья и знакомые. Все помогали понемногу, — рассказывает Ольга.

Настрадавшейся таксе нашли новых хозяев. Фото героя публикации.

Постепенно Маврик стал приходить в себя: набрал вес, начал играть и двигаться на трех лапках. Ольге удалось собрать деньги на специальную инвалидную коляску. С помощью устройства Маврик может даже бегать.

Новый дом в далеком Екатеринбурге

Когда опасность миновала, возник новый вопрос — куда пристроить бедолагу. Ольга оставить малыша у себя не могла. У сердобольной зоозащитницы уже пять питомцев. А особенному Маврику нужно много времени и исключительная забота. Ростовчанка снова опубликовала объявление в сети.

— Откликнулись разные люди. Но стало понятно, что Маврик поедет к семейной паре из Екатеринбурга. Эти люди уже растят собачку со спинальной мышечной атрофией, у них есть опыт. Они знают, как ухаживать за таким животным, не раз давали мне советы, — объяснила Ольга.

Совсем скоро маленький, но сильный Маврик отправится к новым хозяевам. Остается пожелать псу здоровья и удачи. У такой истории должен быть только счастливый конец.