«Пронзила жгучая боль» : на жительницу Ростова-на-Дону напал скат

Скат ужалил ростовчанку в тыльную сторону ладони

В отделение острых отравлений ГБСМП Ростова-на-Дону попала необычная пациентка - 60-летняя ростовчанка, которую атаковал… скат!

Врачам этого отделения нынешним летом уже доводилось спасать пациентов, укушенных ядовитыми змеями и пауками. Но вот с жертвой ската пришлось столкнуться, пожалуй, впервые.

ОПАСНЫЙ ПИТОМЕЦ

Выяснилось, что женщина чистила большой домашний аквариум, где находился такой необычный питомец. И что-то в этот момент скату не понравилось настолько, что он уколол ее в тыльную поверхность кисти своим острым шипом, расположенным в хвосте. Укол был настолько болезненным и так напугал ростовчанку, что она немедленно обратилась за медицинской помощью. И очень волновалась по поводу возможных последствий для здоровья. Ведь известно, что шипы скатов ядовиты…

Как рассказал заведующий отделением острых отравлений ГБСМП Ростова-на-Дону Хугас Поркшеян, большой опасности для жизни и здоровья женщины этот укол аквариумного обитателя не представлял. Правда, болевой эффект оказался ярко выраженным. Однако после проведенной терапии боль прошла. Женщина успокоилась. И через несколько часов пребывания в стационаре отправилась домой.

ХВОСТ, КАК ХЛЫСТ!

Подобные происшествия для Ростова не характерны. Ведь скаты обитают в тропических и субтропических морских водах (есть и предпочитающие жить в пресной воде).

Хвост скатов своим внешним видом напоминает хлыст. На нем расположены один или два зазубренных шипа, вдоль которых проходят ядовитые железы. Благодаря мощным мышцам хвоста и исключительно твердым шипам скат может запросто пробить и гидрокостюм, и ногу, и дно деревянной лодки. Примечательно, что своим хвостом скат пользуется исключительно для самообороны. При возникновении опасности он делает резкие выпады вверх и вперед, и шип пронзает врага. Поэтому скатов еще называют «хвостоколами».

Яд скатов-хвостоколов оказывает нейротропное воздействие, вызывает мгновенную жгучую и пульсирующую боль в поврежденном месте, пик которой наблюдается через час-полтора. Болезненные ощущения бывают настолько выраженными, что пострадавшие могут кричать и метаться. В некоторых случаях возможна даже потеря сознания.

Летальный исход после контакта со скатами-хвостоколами редок и отмечен лишь в 1% случаев. Опасно, когда такой удар наносится в грудь. Так встреча со скатом стала смертельной для известного австралийского натуралиста и телеведущего Стива Ирвина.

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ?

Любопытно, что индейцы, австралийские аборигены и жители островов Тихого и Индийского океанов использовали шипы скатов как наконечники для своих копий и стрел. А современные аквариумисты, и в том числе ростовчане, приспособили этих необычных морских обитателей для своих роскошных домашних аквариумов.

Любители аквариумного дела рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», что большие скаты просто потрясающе смотрятся в современных аквариумах. Есть чем удивить гостей! К тому же скаты по своей природе очень игривые и любопытные. Могут узнавать своих хозяев. И даже есть с рук. Одним из самых популярных считается пресноводный скат моторо. Его размеры относительно небольшие, он хорошо привыкает к новому месту обитания. И при должном уходе может прожить до 20 лет. Примечательно, что при перевозке скатов на их шипы надевают специальные колпачки из силиконовых трубок. Их называют кембриками. Скат от этого не страдает, так этот фиксатор отпадает со старым шипом при их естественной смене. А для людей так безопаснее.