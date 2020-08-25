Ручки коробками и пиджаки по наследству: самая многодетная мать Ростовской области рассказала, как собирает к школе 14 детей

В большой семье никогда не откладывают сборы на последний момент. Фото героя публикации.

Подготовка к школе — всегда сплошные хлопоты. Нужно купить и форму, и обувь, и спортивную одежду. В канцелярских принадлежностях вообще можно запутаться: тетради, ручки, карандаши, ластики и прочее. А как справиться, если в семье не один или два, а сразу 14 учеников?

Татьяна Васильевна в этом году отправит в школу 10 детей. Еще четыре подростка отправятся на занятия в колледж. Самая многодетная мама страны рассказала, как собрать всех детей в школу и сэкономить на покупках.

В прошлом году два мальчика поступили в колледж. Фото героя публикации.

Давно готовы

Татьяна Васильевна говорит, что дети уже давно готовы к школе. В большой семье никогда не откладывают сборы на последний момент. Женщина покупает одежду постепенно, выбирая недорогие и качественные вещи.

— Периодически бываю на рынке. Если вижу хорошую вещь по невысокой цене, покупаю. Что-то подходящее можно найти и в крупных супермаркетах, например, в «Ашане». Можно попасть на хорошие скидки на распродажах, — поясняет Татьяна Васильевна.

Она шутит, что в каком-то плане быть многодетным даже выгодно. Например, пиджаки или рубашки часто переходят «по наследству» младшим мальчикам от старших. Зато дочки всегда получают обновки. Все три девочки одной комплекции, поэтому донашивать друг за другом не могут.

Татьяна Васильевна всегда старается заранее купить одежду к школе. Фото: Ольга ГОПАЛО

Немного проще дела обстоят с учебниками и канцелярией. Книги выдают в школе, покупать нужно только контурные карты. С принадлежностями помогает государство.

— Каждый получает сумочку с канцелярией. Там все самое необходимое: карандаши, ручки, ластики и другое. Ручки, конечно, быстро заканчиваются, поэтому приходится докупать. Я беру сразу несколько коробок — так выходит дешевле.

1 сентября Татьяна Васильевна всегда делает для детей хотя бы маленький праздник. В этот раз семья соберется выпить чай с тортиком.

1 сентября семья Сорокиных устроит чаепитие. Фото героя публикации.

Сложный год

Следующий учебный год для Сорокиных будет особенно напряженным. Среди учеников пять выпускников — двое уже решили поступать в колледж, другие пока в раздумьях. Чтобы успешно учиться, семья решила хорошенько отдохнуть.

— Получили выплаты на младших и получилось собрать деньги на отдых. Поехали на море в Анапу. Для нашей оравы пришлось скупить половину вагона. Решили побыть там девять дней. На меньший срок с детьми не поедешь, — говорит Сорокина.

Отдых на этом не заканчивается. 11 сентября часть ребятишек на 20 дней отправятся в детский лагерь. Их мама в шутку называет это время «отдыхом». Говорит, что пока маленьких хулиганов не будет собирается привести дом в порядок: покрасить и поклеить обои.

Перед сложным учебным годом семья решила хорошенько отдохнуть. Фото героя публикации.

Больше всего женщина беспокоится, как бы не вернули дистанционное обучение. Весной Татьяне Васильевне пришлось несколько месяцев заниматься с целым классом. Ученики всё сдали и всё успели, но времени и сил ушло на это немало.

Главное событие

Сейчас главное событие в семье — совсем не 1 сентября. Татьяна Сорокина хочет взять под крыло еще одного ребенка, шестилетнюю девочку.

— Сейчас малышка находится в ростовском детском доме. У нее умственная отсталость, никто не хочет ее забирать. Попросили меня. Ну как я могу отказать, если дело идет о ребенке.

Сорокины приезжают из Анапы 27 августа. Уже на следующий день Татьяна Васильевн7а собирается навестить кроху в детском доме. Все уже с нетерпением ждут нового члена семьи.

За всю жизнь Татьяна Сорокина воспитала 82 детей. У нее 49 внуков и десять правнуков. В декабре ожидается пополнение родится 50-й внук.

— У нас есть день, когда мы все обязательно собираемся — мой день рождения. В прошлый раз было почти 100 гостей. Я всегда рада каждому из них. Счастлива, что детки меня не забывают, навещают и помогают.