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Общество

Радиомарафон ко дню экологического долга

Задолжали планете: человечество израсходовало годовой запас ресурсов за 8 месяцев
Ксения АлександроваКсенияАлександрова
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Рассказываем, как сократить экологический долг на примере банки пива

На днях, 22 августа, во всем мире отмечался День экологического долга. Каждый год эта дата различается. Например, в 1970-ом году его отмечали 23 декабря. Ну а в прошлом, 2019 году на месяц раньше – 29 июля.

- У нашей планеты есть некий набор ресурсов, которыми мы пользуемся, - рассказывает Михаил Бабенко, директор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда дикой природы. - Некоторые из них Земля способна восстанавливать в течение определенного времени, но человечество потребляет эти ресурсы для того, чтобы жить. Экологический долг возникает в том случае, когда человечество потребляет больше ресурсов за год, чем планета способна восстановить. Иными словами, к этому дню человечество потребило все ресурсы, которые Земля может восстановить за год. И дальше мы начинаем жить в долг и у планеты, и у будущих поколений.

Что же можно сделать, чтобы сократить экологический долг? Разбираемся вместе с экспертами.

«Зеленое» просвещение

К счастью, сейчас большинство людей относятся к теме экологии гораздо серьезнее, чем раньше. Однако, проблемы с экологической грамотностью до сих пор есть:

- В России до сих пор так и не принят закон об экологическом просвещении, - приводит пример Елена Есина, президент некоммерческого партнерства «Экологическое международное аудиторское сообщество». – Был период, когда в школах почти во всех классах экология была обязательным предметом. Но сейчас она ушла даже не на вторые, а на десятые роли. Предприятия и руководители субъектов тоже разные – в некоторых регионах ситуация ужасная, идет массовое нарушение законодательства, а в некоторых компании и власти стараются ответственно относиться к окружающей среде.

В некоторых случаях предприятия и сами берут на себя эту ношу и занимаются экопросветом. Например, сотрудники ростовского пивоваренного завода «Южная Заря 1974» (филиал пивоваренной компании «Балтика», часть CarlsbergGroup) и сами активно активноволонтерят – участвуют в посадке деревьев и в городских субботниках, но и помогают экоактивистам:

- Недавно, волонтеры-экологи из Таганрога столкнулись с проблемой сдачи вторсырья, - рассказывает директор завода Сергей Демченко. - По некоторым фракциям пункты приема принимают только большие объемы, а по некоторым пунктов приема нет в принципе. Мы договорились, что будем регулярно помогать вывозить собранное вторсырье для переработки.

Переработка отходов для углеродной нейтральности

Один из способов сократить вред природе – это сдача вторсырья и переработка упаковки. По словам экологов, это позволяет сократить выбросы парникового газа в атмосферу, поскольку именно упаковка товара оставляет наибольший экологический след.

- Проблема с выбросами СО2 не исчезнет сама собой, и она аукнется через пару десятилетий нашим детям и внукам, - уверен Михаил Бабенко. – Во многом, всему виной наша неустойчивая и безответственная модель потребления, так что просто запретами тут не помочь.

Те производители, кто хочет дополнительно компенсировать потенциальный ущерб природе, оплачивают специальный экосбор. Но есть и другой вариант – например, самим развивать инфраструктуру по сбору и переработке упаковки.

- Семь лет назад мы запустили проект «Принеси пользу своему городу» - рассказывает Сергей Демченко. – В его рамках установлены почти 900 контейнеров в девяти городах южных регионов, в том числе, в Сочи, Волгограде и Волжском. Только в прошлом году в рамках этого проекта по всему югу России было собрано и утилизировано 32,5 тысячи тонн отходов упаковки. Всё собранное сырье уходит на местные заводы по переработке. К примеру, стеклобой идет на три стекольных завода Ростовской области, а затем бутылка уходит производителям – то есть, создается замкнутый цикл. К 2022 году «Балтика» планирует обеспечивать сбор и переработку не менее 50% всей выпускаемой компанией на рынок тары, включая 58% пластика.

Так что каждый, кто сдает банку или бутылку от пива на переработку, вносит свой вклад в сбережение природных ресурсов.

Замкнутое производство и возобновляемая энергия

Производство замкнутого цикла – это еще один способ, который производители используют для снижения экологического следа:

- Сейчас появляются новые технологии, возобновляемые источники энергии становятся доступнее, и многие страны уже близки к тому, чтобы полностью перейти на их использование, - уверен климатолог Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. – Например, Китай уже в ближайшие пару лет планирует перевести основное производство на замкнутый цикл. Мы, к сожалению, пока отстаем, но и в России уже появляются инновационные решения.

Например, современные технологии водоочистки позволяют не только обеспечить высокий уровень очистки стоков, но и сократить расходы природного газа, используемого для обеспечения производства. Такие технологии реализованы на очистных сооружениях пивоваренного завода «Южная Заря 1974»:

- Наши БОС (биологические очистные сооружения) оснащены установкой по сбору биогаза, который образуется на одной из ступеней очистки стоков и используется в газо-турбинной установке завода, на выходе из которой образуется тепло и электричество - уточняет Сергей Демченко. - Это позволяет снизить закупки природного газа примерно на 8 процентов.Такие биологические очистные сооружения обошлись нам более, чем в половину миллиарда рублей – но в результате мы получили один из самых высокотехнологичных комплексов среди промышленных предприятий Ростова-на-Дону и внесли свой вклад в улучшение экологии города.

Комплексный подход поможет сократить воздействие на окружающую среду – и последние тенденции это подтверждают:

- Взять, например, озоновые дыры – человек повлиял на них в 60-е годы, и, судя по нынешним трендам, где-то к 40-м годам этого века все вернется на круги своя, - уверен Алексей Кокорин. - То же самое с пластиком – проблема возникла лет 30 назад, когда научились производить наидешевейший пластик в огромных количествах. Будем надеяться, еще лет через 30 мы и с этим совладаем.

Экология: люди и дела

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