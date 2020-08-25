Радиомарафон ко дню экологического долга

Рассказываем, как сократить экологический долг на примере банки пива

На днях, 22 августа, во всем мире отмечался День экологического долга. Каждый год эта дата различается. Например, в 1970-ом году его отмечали 23 декабря. Ну а в прошлом, 2019 году на месяц раньше – 29 июля.

- У нашей планеты есть некий набор ресурсов, которыми мы пользуемся, - рассказывает Михаил Бабенко, директор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда дикой природы. - Некоторые из них Земля способна восстанавливать в течение определенного времени, но человечество потребляет эти ресурсы для того, чтобы жить. Экологический долг возникает в том случае, когда человечество потребляет больше ресурсов за год, чем планета способна восстановить. Иными словами, к этому дню человечество потребило все ресурсы, которые Земля может восстановить за год. И дальше мы начинаем жить в долг и у планеты, и у будущих поколений.

Что же можно сделать, чтобы сократить экологический долг? Разбираемся вместе с экспертами.

«Зеленое» просвещение

К счастью, сейчас большинство людей относятся к теме экологии гораздо серьезнее, чем раньше. Однако, проблемы с экологической грамотностью до сих пор есть:

- В России до сих пор так и не принят закон об экологическом просвещении, - приводит пример Елена Есина, президент некоммерческого партнерства «Экологическое международное аудиторское сообщество». – Был период, когда в школах почти во всех классах экология была обязательным предметом. Но сейчас она ушла даже не на вторые, а на десятые роли. Предприятия и руководители субъектов тоже разные – в некоторых регионах ситуация ужасная, идет массовое нарушение законодательства, а в некоторых компании и власти стараются ответственно относиться к окружающей среде.

В некоторых случаях предприятия и сами берут на себя эту ношу и занимаются экопросветом. Например, сотрудники ростовского пивоваренного завода «Южная Заря 1974» (филиал пивоваренной компании «Балтика», часть CarlsbergGroup) и сами активно активноволонтерят – участвуют в посадке деревьев и в городских субботниках, но и помогают экоактивистам:

- Недавно, волонтеры-экологи из Таганрога столкнулись с проблемой сдачи вторсырья, - рассказывает директор завода Сергей Демченко. - По некоторым фракциям пункты приема принимают только большие объемы, а по некоторым пунктов приема нет в принципе. Мы договорились, что будем регулярно помогать вывозить собранное вторсырье для переработки.

Переработка отходов для углеродной нейтральности

Один из способов сократить вред природе – это сдача вторсырья и переработка упаковки. По словам экологов, это позволяет сократить выбросы парникового газа в атмосферу, поскольку именно упаковка товара оставляет наибольший экологический след.

- Проблема с выбросами СО2 не исчезнет сама собой, и она аукнется через пару десятилетий нашим детям и внукам, - уверен Михаил Бабенко. – Во многом, всему виной наша неустойчивая и безответственная модель потребления, так что просто запретами тут не помочь.

Те производители, кто хочет дополнительно компенсировать потенциальный ущерб природе, оплачивают специальный экосбор. Но есть и другой вариант – например, самим развивать инфраструктуру по сбору и переработке упаковки.

- Семь лет назад мы запустили проект «Принеси пользу своему городу» - рассказывает Сергей Демченко. – В его рамках установлены почти 900 контейнеров в девяти городах южных регионов, в том числе, в Сочи, Волгограде и Волжском. Только в прошлом году в рамках этого проекта по всему югу России было собрано и утилизировано 32,5 тысячи тонн отходов упаковки. Всё собранное сырье уходит на местные заводы по переработке. К примеру, стеклобой идет на три стекольных завода Ростовской области, а затем бутылка уходит производителям – то есть, создается замкнутый цикл. К 2022 году «Балтика» планирует обеспечивать сбор и переработку не менее 50% всей выпускаемой компанией на рынок тары, включая 58% пластика.

Так что каждый, кто сдает банку или бутылку от пива на переработку, вносит свой вклад в сбережение природных ресурсов.

Замкнутое производство и возобновляемая энергия

Производство замкнутого цикла – это еще один способ, который производители используют для снижения экологического следа:

- Сейчас появляются новые технологии, возобновляемые источники энергии становятся доступнее, и многие страны уже близки к тому, чтобы полностью перейти на их использование, - уверен климатолог Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. – Например, Китай уже в ближайшие пару лет планирует перевести основное производство на замкнутый цикл. Мы, к сожалению, пока отстаем, но и в России уже появляются инновационные решения.

Например, современные технологии водоочистки позволяют не только обеспечить высокий уровень очистки стоков, но и сократить расходы природного газа, используемого для обеспечения производства. Такие технологии реализованы на очистных сооружениях пивоваренного завода «Южная Заря 1974»:

- Наши БОС (биологические очистные сооружения) оснащены установкой по сбору биогаза, который образуется на одной из ступеней очистки стоков и используется в газо-турбинной установке завода, на выходе из которой образуется тепло и электричество - уточняет Сергей Демченко. - Это позволяет снизить закупки природного газа примерно на 8 процентов.Такие биологические очистные сооружения обошлись нам более, чем в половину миллиарда рублей – но в результате мы получили один из самых высокотехнологичных комплексов среди промышленных предприятий Ростова-на-Дону и внесли свой вклад в улучшение экологии города.

Комплексный подход поможет сократить воздействие на окружающую среду – и последние тенденции это подтверждают:

- Взять, например, озоновые дыры – человек повлиял на них в 60-е годы, и, судя по нынешним трендам, где-то к 40-м годам этого века все вернется на круги своя, - уверен Алексей Кокорин. - То же самое с пластиком – проблема возникла лет 30 назад, когда научились производить наидешевейший пластик в огромных количествах. Будем надеяться, еще лет через 30 мы и с этим совладаем.