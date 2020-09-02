Стрессы - первопричина всех болезней: донские врачи поделились опытом, как сохранить иммунитет в тревожное время

Круглый стол "Комсомольской правды": как помочь организму бороться с вирусами Фото: Дадаян Давид

На минувшей неделе в пресс-центре "Комсомольской правды" состоялся круглый стол, главной темой которого стала "Здоровье нации: иммунитет". Для того, чтобы тема была раскрыта с разных сторон, мы пригласили специалистов разных областей и профилей.

Действительно, сейчас во всем мире происходят перемены, о которых ранее никто не мог даже думать. Повсюду маски, перчатки, антисептики, по телевизору объясняют правила поведения в транспорте. Мы живем во времена больших перемен и непонимания, что будет дальше. Все это не может не отражаться на организме, который постоянно находится в стрессовом состоянии.

Врач аллерголог-иммунолог диагностического центра "Аллерго-Центр" Елена Рудько поделилась профессиональным опытом и отметила, что внутри человека все взаимосвязано. Именно поэтому хорошее настроение и спокойствие - залог крепкого здоровья.

- Сейчас период пандемии. Люди склонны придумывать, накручивать себя. Важно понимать: если человек находится в состоянии стресса, то иммунная система лишается «головы». Можно привести только один пример: когда северную столицу нашей Родины переименовывали из Ленинграда в Санкт-Петербург, это спровоцировало повышение заболеваемости сезонными простудами и даже увеличилась смертность. Казалось бы, такая мелочь, но сколько нервов она несет. Что говорить про масштабную пандемию, которая охватила весь мир, - подмечает врач Елена Рудько.

Елена Рудько, врач аллерголог-иммунолог диагностического центра "Аллерго-Центр" Фото: Дадаян Давид

Специалист добавила, что, кроме маленьких ежедневных радостей, необходимо правильное и сбалансирование питание. Однако многие не понимают, что значит здоровая еда.

- Приходят пациенты и говорят, что они внимательно следят за своим рационом. Вот только люди забывают, что организму в первую очередь нужны овощи, свежие фрукты, комплексное, сбалансированное питание, - говорит врач аллерголог-иммунолог Елена Рудько.

Мы становимся тем, что едим: старая народная мудрость, как никогда, актуальна в современном мире. Многие не понимают и не знают, по каким принципам работает их организм. Очень часто наше состояние зависит от внешних факторов. Свет на эту тему пролила врач-эндокринолог, физиотерапевт многофункционального медицинского центра "Гиппократ" Ольга Вербицкая.

- У людей зачастую наблюдается огромный дефицит витаминов и микроэлементов. Для профилактики болезней в первую очередь нужно обратить внимание на устранение этого. Все дело в том, что их нехватка приводит к нарушениям в работе иммунной и эндокринной систем. Также для профилактики необходим витамин D. Есть научные работы, которые говорят, что его дефицит приводит к нарушениям в работе всех систем организма. То же самое с железом - главным переносчиком кислорода, - отметила Ольга Вербицкая.

Ольга Вербицкая, врач-эндокринолог, физиотерапевт многофункционального медицинского центра "Гиппократ" Фото: Дадаян Давид

Ольга Вербицкая порекомендовала проверять свой организм на нехватку витаминов и по назначению врача компенсировать недостаток.

Дискуссия сменила свой вектор. Важной темой стали маски, вред и польза от их использования. Мнения врачей разделились.

Александра Ракша, врач-эндокринолог медицинского центра «Госпиталь современной медицины», указала на неоспоримые преимущества защиты в период бурного распространения вируса.

- Конечно, когда вы идете по улице, маска не нужна. Но, если вы находитесь в помещениях с низкой циркуляцией воздуха, маска обязательна. Понятно, что она не предохраняет вас на все 100 процентов, но однозначно снижает риски. Отказываться от нее полностью нельзя, важно помнить, что осень и зима - сезон простудных заболеваний, - отметила Александра Ракша.

Александра Ракша, врач-эндокринолог медицинского центра «Госпиталь современной медицины». Фото: Дадаян Давид

В продолжение врач-эндокринолог отметила, что Ростовская область - это регион дефицита йода, одного из важнейших микроэлементов для крепкого иммунитета. Однако прием любых препаратов без показаний врача наносит вред организму. Доктор Александра Ракша рекомендует принимать дополнительно йод по строгим показаниям врача, а для всех остальных использовать только йодированную соль.

Дмитрий Демидик, врач-терапевт, директор сети клиник ЛДЦ "Здоровье" станицы Багаевской и хутора Веселого, признался, что он не сторонник масок. Но отметил, что пандемия привнесла и положительные моменты. Мы стали больше следить за чистотой рук и меньше дотрагиваться до лица.

Дмитрий Демидик, врач-терапевт, директор сети клиник ЛДЦ "Здоровье" станицы Багаевской и хутора Веселого Фото: Дадаян Давид

- Да, сейчас время пандемии коронавируса. Но обращать внимание нужно больше на вещи, которые всех нас делают более крепкими и недоступными для вирусов. В первую очередь это приятные эмоции. Без них никуда. Исследования показали, что спокойствие и чувство гармонии с самим собой и миром благотворно влияют на организм. Далее - больше жидкости, но не алкогольной, и физической активности. Никто не говорит, что нужно ставить рекорды в спортивных залах, но простая ходьба по вечерам - залог здоровья, - высказался Дмитрий Демидик.

Следующим решил высказаться врач-невролог, главный врач медицинского центра «Кинезио» Леонид Дьяков.

Леонид Дьяков, врач-невролог, главный врач медицинского центра «Кинезио» Фото: Дадаян Давид

- Следует обратить внимание на суставы. В возрасте очень многие люди страдают от нарушений в их работе. Это происходит из-за малоподвижного образа жизни. Наш сустав получает питание, только когда двигается. В противном случае он начинает разрушаться. Однако это не значит, что нужно резко начать бегать. Нужен индивидуальный подход. Кроме того, есть микроэлементы, полезные для суставов, - отметил Леонид Дьяков.

Тему подхватила Ольга Вербицкая. Она рассказала, что на сегодняшний день одной из самых распространенных болезней является ожирение. Лишний вес и сахарный диабет - рядом друг с другом. Врач обратила внимание, что проблемы с сахаром в организме могут провоцировать болезни зубов. Заведующий хирургическим отделением, хирург-имплантолог сети стоматологических клиник «Доктор Келлер» Алексей Рыжов согласился с этим. Стоматолог обозначил, что состояние зубов влияет на весь организм.

Алексей Рыжов, заведующий хирургическим отделением, хирург-имплантолог сети стоматологических клиник «Доктор Келлер» Фото: Дадаян Давид

- Вирусы в первую очередь попадают в полость рта. При ее поражении могут развиваться общие инфекции. Страдает сердечно-сосудистая система. Причина всего этого - хронические заболевания полости рта. Это может быть кариес, травмы за счет острых краев пломб и пародонтит. Иногда появляются пародонтальные карманы, в которых большое количество патогенных микроорганизмов. Они выделяют токсины, которые попадают в общее кровеносное русло. Именно поэтому страдает сердечно-сосудистая система, - признается врач Алексей Рыжов.

По словам хирурга-имплантолога, люди, к сожалению, не любят посещать стоматологов. Но это ошибка. Проблему нужно устранять на ранней стадии и помнить о гигиене зубов, использовать зубную нить. Чистить зубы, как минимум, дважды в день. Первый раз - после завтрака.