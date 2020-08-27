«Пришлось пересаживать кожу»: ростовчанин сжег ступни, наступив на раскаленный песок

Врачи спасли ноги мужчине. Фото: Лысенко Татьяна

Врачи ожогового отделения ГБСМП Ростова-на-Дону провели уникальную операцию и вернули 34-летнему ростовчанину счастье снова встать на ноги. В больницу молодой мужчина попал со страшными глубокими ожогами подошв обеих стоп, после того, как неосторожно наступил на раскаленный песок, нагретый жаровней для гриля.

Обычно в сезон отпусков, пикников и шашлыков в это отделение попадают пациенты с ожогами рук, лица, верхней поверхности туловища. Те, кто неосторожно плеснул в костер жидкость для розжига. А тут случай очень необычный в плане локализации – сожженные подошвы… Сто лет такого в Ростове не было!

РОКОВОЙ ПИКНИК

- Мы поехали на дикий пляж - отмечать день рождения одного из друзей. Такой классический пикник с палатками. Прихватили специальную жаровню для гриля. И брикеты к ней. Знаете, такие «кругляши», позволяющие разогреть ее до температуры в тысячу с лишним градусов. Установили эту конструкцию в песок. Потом, когда гриль был готов, кто-то эту жаровню переставил. И вышло так, что я неосторожно наступил на раскаленный песок в том самом месте, где она стояла. По песку-то было не видно, что он раскален до такой степени. Боль была дичайшая. Я даже сам сначала не понял, что именно случилось. И просто сразу упал на бок. Столь кратковременный контакт, и стопы сгорели мгновенно, _ рассказал 34-летний Евгений корреспонденту «Комсомольской правды».

Как известно, на стопе находится масса нервных окончаний. Так что ощущения, которые испытал ростовчанин, были непередаваемые.

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

Надо отдать должное друзьям Евгения. В этой ситуации они действовали верно. Место для пикника было дикое. Связи никакой, «скорую» туда не вызвать. Поэтому они облили ступни товарища холодной водой, посадили пострадавшего друга в машину и помчались туда, где есть цивилизация. Нашли аптеку купили обезболивающее. Обработали ступни специальным препаратом. Благо, в компании был человек с медицинским образованием. Потом вызвали «скорую». И в итоге пострадавшего доставили в ГБСМП Ростова-на-Дону.

- Я подумал об индийских йогах, которые могут ходить по раскаленным углям. Но весь фокус в том, что с углями у них соприкасается не вся поверхность стопы, а отдельные ее точки. А песок мягкий. Мои ноги сразу в него провалились. И пораженной оказалась практически вся площадь стоп, - говорит пациент.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

- Глубокий ожог подошвенной поверхности стоп – вещь очень редкая. Ведь на подошвах очень толстая кожа. И так, чтобы сгорело все… Подобного в нашей практике не случалось давно. Редкий клинический случай. Погибла кожа. Пришлось удалять мертвые ткани и пересаживать на их место кожу с других участков тела пациента. Если это не сделать вовремя, то возникала бы угроза формирования рубцов, которые в дальнейшем мешали бы человеку нормально ходить. Стопа – это же опора, - подчеркнул заведующий ожоговым отделением ГБСМП Ростова-на-Дону Арутюн Домбаев.

Павда, и пересадочный материал для восстановления обожженных стоп с других участков тела пришло взять чуть толще.

МОЖНО И ТАНЦЕВАТЬ!

- Заживает все хорошо. Я безмерно благодарен врачам ГБСМП Ростова за их профессионализм. И руководству больницы. Здесь прекрасная команда медиков. И такие современные технологии. Даже и предположить не мог, что таких высот у нас достигла медицина. Чувствую себя прекрасно. Уже осторожно встаю на ноги, - поделился эмоциями ростовчанин.

Врачи отметили, что после проведенной операции, происшествие на пикнике не отразится на качестве его дальнейшей жизни. Пациент сможет нормально, как и прежде ходить. А если нужно, то и танцевать.