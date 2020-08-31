«Ты просто космос!»: В Ростове-на-Дону выборы первой красавицы назначены на 11 сентября

В Ростове-на-Дону совсем скоро выберут самых красивых девушек этого года. Фото: "Имидж-Элит".

В Ростове-на-Дону совсем скоро выберут самых красивых девушек этого года. И у каждой из них появится шанс отправиться на всероссийский конкурс красоты «Мисс Россия». Напомним, по традиции он проводится каждую весну, а в числе обладательниц главной короны страны немало наших землячек - это и телеведущая Виктория Лопырева, и певица Татьяна Котова, и действующая королева красоты Алина Санько из города Азова. При этом ежегодно ростовчанки попадают в Топ-10 первых красавицы страны, несмотря на то, что в конкурсе принимают участие девушки изо всех уголков России.

О ВОЙНЕ С ЛЮБОВЬЮ

Известно, что в этом году ростовских королев красоты будут выбирать 11 сентября. Как рассказали в «Имидж Элит», которые являются организаторами конкурса красоты, праздник пройдет, как и в предыдущие годы, в парке имени Октябрьской революции. В общем отборе примут участие сразу два десятка (!) ростовских и донских красавиц. Все они уже в свое время прошли кастинг, чтобы выйти на главную сцену города.

В борьбе за корону девушкам предстоит пройти немало испытаний.

В частности, уже сейчас красавицы готовят свои видеовизитки, в которых покажут любимые места в своих родных городах, а еще расскажут о себе, своей семье, увлечениях и планах на жизнь. Зрителей ждет и феерическое космическое шоу, во время которого девушки превратятся в инопланетных див. А еще в конкурсной шоу-программе запланированы выступления с творческими номерами.

- Как известно, нынешний год - это год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - рассказала Елена Степура. - Поэтому творческие выходы на этот раз будут посвящены военной тематике. Ведь, как известно, человеческие чувства в любых условиях помогают бороться с трудностями. А любовь к девушке, Родине и семье - это то, что двигало многими солдатами, которые шли в бой против врага. Этот аспект трогательных и волнующих человеческих отношений и попытаются воссоздать наши конкурсантки.

ВЫБИРАТЬ БУДУТ И МУЖЧИН

Не обойдется и без традиционного, но такого любимого мужчинами шоу в купальниках. Организаторы говорят: посмотреть будет на что! А еще одной изюминкой вечера станет выход в вечерних платьях. Обещают, что дефиле в красивых нарядах запомнится зрителям надолго.

В итоге лучшие из лучших получат титулы «Ростовская красавица», «Мисс Ростов», «Донская красавица» и «Красавица Юга России». Их ждут ленты, короны и памятные подарки. У каждой из красавиц появится шанс покорить не только российский, но и мировой подиум.

К слову, в тот же день на сцену парка выйдут и участники всероссийского финала «Мистер Россия-Universe». Их также ждут испытания в конкурсе видеовизиток и творческий номер, также они примут участие в вечернем театрализованном шоу. За титул будут бороться не только ростовские мужчины, но и красавцы из Нижнего Новгорода, Курска и Алтайского края. Победитель российского финала отправится на всемирный конкурс модельменов «Мистер Вселенная».

Однажды первый приз на нем уже был у ростовчанина Эдуарда Кривенко, который часто выступал на модных показах и был любимой моделью известного российского кутюрье Славы Зайцева.

КСТАТИ

Посмотреть всех красавиц и красавцев, которые претендуют на победу, вы можете уже сейчас. А заодно узнаете, совпадет ли ваше мнение с мнением членов жюри.

Артёменко Даша — г.Зверево. Фото: "Имидж-Элит".

Богуславская Даниэла — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".

Буцаленко Кристина — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".

Власова Вероника — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".

Гладкова Арина — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".

Крамарченко Даша — г.Азов. Фото: "Имидж-Элит".

Кропива Аделина — г.Ейск. Фото: "Имидж-Элит".

Литуновкая Анна — г.Азов. Фото: "Имидж-Элит".

Малова София — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".

Полонская Анастасия — г.Зерноград. Фото: "Имидж-Элит".

Рыбалко Анна — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".

Тирацуян Ева — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".

Февралёва Александра — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".

Шевченко Мария — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".

Колесник Анна - г. Таганрог. Фото: "Имидж-Элит".

Кривонос Полина - г. Таганрог. Фото: "Имидж-Элит".

Печерская Полина - г. Волгоград. Фото: "Имидж-Элит".