«Ты просто космос!»: В Ростове-на-Дону выборы первой красавицы назначены на 11 сентября

В Ростове-на-Дону совсем скоро выберут самых красивых девушек этого года. Фото: "Имидж-Элит".
В Ростове-на-Дону совсем скоро выберут самых красивых девушек этого года. И у каждой из них появится шанс отправиться на всероссийский конкурс красоты «Мисс Россия». Напомним, по традиции он проводится каждую весну, а в числе обладательниц главной короны страны немало наших землячек - это и телеведущая Виктория Лопырева, и певица Татьяна Котова, и действующая королева красоты Алина Санько из города Азова. При этом ежегодно ростовчанки попадают в Топ-10 первых красавицы страны, несмотря на то, что в конкурсе принимают участие девушки изо всех уголков России.
О ВОЙНЕ С ЛЮБОВЬЮ
Известно, что в этом году ростовских королев красоты будут выбирать 11 сентября. Как рассказали в «Имидж Элит», которые являются организаторами конкурса красоты, праздник пройдет, как и в предыдущие годы, в парке имени Октябрьской революции. В общем отборе примут участие сразу два десятка (!) ростовских и донских красавиц. Все они уже в свое время прошли кастинг, чтобы выйти на главную сцену города.
В борьбе за корону девушкам предстоит пройти немало испытаний.
В частности, уже сейчас красавицы готовят свои видеовизитки, в которых покажут любимые места в своих родных городах, а еще расскажут о себе, своей семье, увлечениях и планах на жизнь. Зрителей ждет и феерическое космическое шоу, во время которого девушки превратятся в инопланетных див. А еще в конкурсной шоу-программе запланированы выступления с творческими номерами.
- Как известно, нынешний год - это год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - рассказала Елена Степура. - Поэтому творческие выходы на этот раз будут посвящены военной тематике. Ведь, как известно, человеческие чувства в любых условиях помогают бороться с трудностями. А любовь к девушке, Родине и семье - это то, что двигало многими солдатами, которые шли в бой против врага. Этот аспект трогательных и волнующих человеческих отношений и попытаются воссоздать наши конкурсантки.
ВЫБИРАТЬ БУДУТ И МУЖЧИН
Не обойдется и без традиционного, но такого любимого мужчинами шоу в купальниках. Организаторы говорят: посмотреть будет на что! А еще одной изюминкой вечера станет выход в вечерних платьях. Обещают, что дефиле в красивых нарядах запомнится зрителям надолго.
В итоге лучшие из лучших получат титулы «Ростовская красавица», «Мисс Ростов», «Донская красавица» и «Красавица Юга России». Их ждут ленты, короны и памятные подарки. У каждой из красавиц появится шанс покорить не только российский, но и мировой подиум.
К слову, в тот же день на сцену парка выйдут и участники всероссийского финала «Мистер Россия-Universe». Их также ждут испытания в конкурсе видеовизиток и творческий номер, также они примут участие в вечернем театрализованном шоу. За титул будут бороться не только ростовские мужчины, но и красавцы из Нижнего Новгорода, Курска и Алтайского края. Победитель российского финала отправится на всемирный конкурс модельменов «Мистер Вселенная».
Однажды первый приз на нем уже был у ростовчанина Эдуарда Кривенко, который часто выступал на модных показах и был любимой моделью известного российского кутюрье Славы Зайцева.
КСТАТИ
Посмотреть всех красавиц и красавцев, которые претендуют на победу, вы можете уже сейчас. А заодно узнаете, совпадет ли ваше мнение с мнением членов жюри.
Артёменко Даша — г.Зверево. Фото: "Имидж-Элит".
Богуславская Даниэла — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".
Буцаленко Кристина — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".
Власова Вероника — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".
Гладкова Арина — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".
Крамарченко Даша — г.Азов. Фото: "Имидж-Элит".
Кропива Аделина — г.Ейск. Фото: "Имидж-Элит".
Литуновкая Анна — г.Азов. Фото: "Имидж-Элит".
Малова София — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".
Полонская Анастасия — г.Зерноград. Фото: "Имидж-Элит".
Рыбалко Анна — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".
Тирацуян Ева — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".
Февралёва Александра — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".
Шевченко Мария — г.Ростов-на-Дону. Фото: "Имидж-Элит".
Колесник Анна - г. Таганрог. Фото: "Имидж-Элит".
Кривонос Полина - г. Таганрог. Фото: "Имидж-Элит".
Печерская Полина - г. Волгоград. Фото: "Имидж-Элит".
Турыгина Алена - г. Таганрог. Фото: "Имидж-Элит".