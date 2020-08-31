1 сентября в Ростове-на-Дону 2020: как быть, если у школьника найдут признаки инфекции, а у членов семьи выявят covid-19

1 сентября в Ростове-на-Дону 2020: школьные кабинеты пустовать уже не будут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгожданное 1 сентября уже завтра. И вот с утра первоклашки - а только в Ростове-на-Дону их более 12 000 человек - с букетами наперевес побегут знакомиться с первой учительницей и одноклассниками. Известно, что в этом году за парты донских школ сядут 432 тысячи школьников и 85 тысяч студентов техникумов и колледжей. В систему допобразования придут заниматься 270 тысяч детей.

37 ГРАДУСОВ - ВРАЧА НА ДОМ

Одно из ноу-хау этого года - специальные фильтры, которые будут установлены при входе во все учебные заведения Дона. О том, как они будут работать на практике, рассказала главный врач детской городской поликлиники №4 Алла Бадальянц.

- Утренние фильтры будут организованы сотрудниками образовательных учреждений совместно с медработниками, - озвучила Алла Варосовна в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов». - К примеру, практически в каждом образовательном учреждении Ростова-на-Дону есть возможность обустроить несколько входов, что позволит минимизировать скопление людей и в то же время обеспечить беспрепятственный доступ в школу. У каждого посетителя будет обязательно измеряться температура тела на всех входах в здание. Также ожидается усиление дезинфекционного режима: на входе будут стоять антсептики для обработки рук, что особенно необходимо для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции.

- А если у школьника будет повышенная температура, тогда что?

- В этом случае будут вызваны родители ребенка, в сопровождении которых он направится домой с рекомендацией вызова врача на дом. Доктор должен прийти, осмотреть пациента, и, если есть признаки ОРВИ, то ребенок остается дома и ему назначается лечение. А если признаков заболевания нет, то школьнику выдается справка и он идет в школу на следующий день.

ТЕРМОМЕТРЫ ПОКУПАЕТ ШКОЛА

Как рассказала начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова, в этом году для первоклассников пройдут торжественные линейки.

- Родители смогут присутствовать на мероприятии, но мы призываем их соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, - добавила она.

При этом приобретение бесконтактных термометров, приборов для очистки воздуха, дезинфицирующих средств для обработки рук - ответственность школы. Только в донской столице общеобразовательным учреждениям города выделено порядка 77 миллионов рублей на эти цели. Кроме того, перед и после окончания занятий будет проводиться санитарная обработка помещений.

Вдобавок за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования. Для каждого класса и каждой параллели разработано свое расписание, в котором будет отличаться время звонков на перемены.

РОДИТЕЛЯМ

Обязательное ношение защитной маски не распространяется на детей и педагогов. Эти санитарные нормы необходимы только для работников пищеблоков: они должны всегда быть там в перчатках и масках. Масочный режим - обязанность и у сотрудников, которые дежурят на фильтре образовательного учреждения.

Родителям же от посещения школ пока лучше отказаться: если вопросы не требуют личного обсуждения, то лучше задать их по телефону или электронной почте.

- Но если необходимо встретиться с руководством школы или педагогами, то можно прийти в защитной маске, продезинфицировав руки на входе, - добавили в мэрии Ростова-на-Дону.

А вот как быть если ребенок или кто-то из членов его семьи заболевает covid-19.

- Эта информация незамедлительно поступает в образовательное учреждение, - добавила Виктория Анатольевна. - Если кто-то из домочадцев заразился коронавирусной инфекцией, то нужно ограничить посещение школы, чтобы не подвергать риску других детей. Иначе класс может уйти на карантин. Семью берут на контроль, и в этом случае необходимо предъявить справки. Остальным учащимся они не требуются.

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