1 сентября 2020 в Ростове-на-Дону: сколько по-правильному нужно учиться и отдыхать

1 сентября 2020 в Ростове-на-Дону: сколько по-правильному учиться и отдыхать. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 сентября 2020 в Ростове-на-Дону: сколько по-правильному учиться и отдыхать. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

- От того, насколько правильно организован режим дня школьника, зависят состояние здоровья, физическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе, - уверяют специалисты.

СДЕЛАТЬ ДОМАШКУ ЗА 1,5 ЧАСА

При этом за день школьнику нужно успеть немало: отбыть занятия в школе и сделать уроки дома, отдохнуть с максимальным пребыванием на открытом воздухе, а также регулярно и полноценно питаться и высыпаться. И если расписание уроков и учебный план - это ответственность школы, то остальное - задача родителей.

- С гигиенической точки зрения приступать к выполнению домашнего задания нужно после обеда и достаточного отдыха, что совпадает с интенсивностью функциональной деятельности всех систем организма и физиологическими особенностями работоспособности детей, - объяснили эпидемиологи.

При этом объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в сумме конкретных временных рамок. Так, для учеников вторых и третьих классов это 1,5 часа, для школьников четвертого-пятого классов - два часа, для ребят из шестых-восьмых - 2,5 часа, а вот для старшеклассников с 9 по 11 классы - до 3,5 часа.

ГУЛЯТЬ НЕ МЕНЬШЕ 120 МИНУТ

Кстати, по правилам во время домашки нужны свои перемены. А значит, родителям нужно смотреть на краткосрочное отлынивание школяра как на производственную необходимость. В теории это выглядит так: средняя непрерывная продолжительность различных видов деятельности - например, чтение, письмо, слушание, опрос и пр. - для детей с 1 по 4 классы не должна превышать 7-10 минут, а для учеников с 5 по 11 классы - 10-15 минут.

А еще пользу активного отдыха на воздухе для здоровья трудно переоценить. Эксперты в этом вопросе уверяют: общая продолжительность пребывания на улице должна составлять в младшем школьном возрасте не менее 3-3,5 часа, в среднем - 2,5-3 часа, а в старшем - 2-2,5 часа.

А СКОЛЬКО ЗА КОМПЬЮТЕРОМ?

Гаджеты и компьютеры - боль современных родителей. И, с одной стороны, это развитие ребенка, с другой - удар по глазам, если увлечение бесконтрольное.

В управлении озвучили нормативы - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, - где прописано, сколько и кому положено сидеть за компьютером.

Так что отложить телефон или закрыть ноутбук не ваша родительская прихоть, а нормативный документ, разработанный специалистами. Так, для учащихся 1-2 классов проведенное время у монитора не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, для 5-6 классов - не более 30 минут, а для ребят 7-11 классов - 35 минут.

В перерывах - гимнастика для глаз и проветривание комнаты.

ЧТО С ОСАНКОЙ

Кстати, сидеть тоже нужно уметь правильно.

- Для формирования правильной осанки необходимо обеспечить рабочее место обучающегося мебелью в соответствии с его ростом, - уверяют специалисты. - Важно приучить его сохранять во время учебных занятий правильную рабочую позу, которая наименее утомительна: сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову, а вот ноги должны быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах, ступни опираться на пол и предплечья свободно лежать на столе.

Кроме этого, при размещении обучающегося за рабочим столом стул задвигается под стол так, чтобы при опоре на спинку между грудью и столом помещалась его ладонь. А вот расстояние от глаз до книги или тетради должно равняться длине предплечья от локтя до конца пальцев. Важно обращать внимание на расстояние от глаз до тетради или книги, которое должно составлять не менее 25-35 сантиметров у учеников начальной школы и не менее 30-45 см у ребят средней и старшей школы. При этом руки должны лежать свободно, не прижимаясь к столу, на тетради находятся правая рука и пальцы левой.

Ну, и наконец, не меньше двух раз за учебный год школьников, сидящих на крайних рядах - первом и третьем, меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту.

СОН - В ОДНО ВРЕМЯ, ПИТАНИЕ - РАЗНООБРАЗНОЕ

- Особое внимание необходимо уделять ночному сну ребенка, - говорят санитарные врачи. - Важно всегда ложиться и вставать в одно и то же время, тогда будет обеспечены и быстрое засыпание, и легкое пробуждение.

При этом комнату нужно хорошо проветривать. А еще не стоит недооценивать важность регулярного и сбалансированного питания. Есть для школьников своя кратность приема пищи. Речь идет о том, что кушать нужно от четырех до пяти раз в день, а вот интервалы между трапезами должны составлять 3,5-4 часа. При этом важно, чтобы ребенок получал в школе горячее питание - речь о завтраке и обеде. И, кстати, с этого года все ученики начальных классов на Дону получили такую возможность, причем бесплатно.