В настоящее время в ковидных госпиталях находятся 1 029 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 сентября 2020: новых зараженных 133 человека. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на эпидемиологов.

Известно, что больше всего новых пациентов с диагнозом covid-19 находятся в Ростове-на-Дону — 60 человек, в тройке - Волгодонск Батайск - девять и восемь человек соответственно. Всего же речь идет о 27 городах и районах региона, в которых были зарегистрированы новые случаи заболевания за сутки.

Чаще всего вирус находят у пациентов в возрасте от 46 до 65 лет - их больше половины (53,4 процента). На втором месте — жители от 18 до 45 лет, а на третьем - от 66 до 79 лет.

При этом коэффициент распространения инфекции находится на уровне единицы. Всего же новая вирусная инфекция была обнаружена у 17 060 дончан.

- За весь период в области выздоровели уже 14 608 заболевших, в том числе за последние сутки - 147, - добавили специалисты.

В настоящее время в ковидных госпиталях находятся 1029 пациентов. А на аппаратах искусственной вентиляции легких - 48 человек, то есть их состояние оценивается как «тяжелое». Коечный фонд при этом загружен меньше, чем на половину - на 48 процентов.

Есть и потери, только за минувшие сутки сообщается о трех погибших (всего их уже 354 человека, - прим. автр.). Самому молодому - 54 года. Это мужчина, у которого было хроническое онкогематологическое заболевание.

А вот два других возрастных пациента - 80-летняя женщина и 89-летний мужчина - страдали еще и заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями .

Всего же, по последним данным, под медицинским наблюдением на самоизоляции дома находятся 7 352 человека. А сняты с него уже почти 72,9 тысячи жителей нашего региона.