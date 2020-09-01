7 советов по укреплению иммунитета

Как можно больше витаминов! Фото: Виктория ДУДИНА

После жаркого лета так сложно перестраиваться на холодную осень, и совсем не хочется болеть. Как же подготовиться к холодам и промозглой погоде, как укрепить свое здоровье? Читайте наши советы.

1. Высыпайтесь.

Нет ничего лучшего для вашего здоровья, чем ежедневный полноценный сон. Если летом вы привыкли поздно ложиться спать, то сейчас лучше подстроиться под режим «жаворонка» и спать не менее 7-8 часов. А помогут проснуться и прийти в себя легкий самомассаж и стакан теплой воды натощак.

2. Не забывайте про питьевой режим.

Чистой питьевой воды нужно выпивать не менее 1,5-2 литров в день.

3. Как можно больше витаминов!

Без запаса витаминов никуда, а еще очень нужна клетчатка. Поэтому нужно есть достаточно фруктов и овощей, а это, как минимум, 4 овоща и 4 фрукта в день. И вообще более разборчиво подходите к составлению меню – в нем также должны быть орехи, семечки, кисломолочные продукты, морепродукты, а вот красного мяса и рафинированных продуктов – поменьше. И, конечно, стоит исключить фастфуд.

4. Не забывайте про свои руки.

Многие специалисты советуют держать ладони в тепле. Заведите полезные привычки – растирать ладони после пробуждения и опускать руки в умеренно горячую воду после того, как вы вернулись с улицы.

5. Держите ноги в тепле.

Выбирайте обувь, в которой вам будет тепло и комфортно, даже если на улице самая жуткая погода. Не допускайте, чтобы они были мокрыми и перемерзали.

6. Физическая активность.

Лучшей сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам способствует умеренная физическая активность. Если вам физические упражнения и занятия на тренажерах не по душе, может пойти на танцы или просто много гулять на свежем воздухе. Свежего воздуха вообще должно быть как можно больше. Поэтому гуляйте даже в прохладную погоду, только одевайтесь теплее. А, если после зарядки принять прохладный душ, вы получите еще и закаливающий эффект.

7. Разнообразие впечатлений.

Однообразие ведет к различным неблагоприятным последствиям. Поэтому выбирайте себе занятия по душе, отправляйтесь на новые экскурсии, записывайтесь на мастер-классы, ходите в кино.

Приятной осени!