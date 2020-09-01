"Мы спорили абсолютно обо всем и откровенно": 1 сентября известные ростовчане вспомнили свои школьные годы

Известный ТВ-ведущий Дмитрий Дибров оканчивал школу №80. Фото: Борис КУДРЯВОВ

1 сентября в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM мы попросили вспомнить наших знаменитых земляков о том, чем им запомнилась школа. И узнали много интересного.

«ЗНАЧИТ, ВЫИГРАЛ Я?!»

- Я оканчивал школу №80, через десять лет - Кирилл Серебренников, потом через столько же - Виктория Лопырева, - вспоминает телеведущий Дмитрий Дибров. - Всех троих вы знаете. А вот самая любимая часть школьной программы для меня - это классные часы. Начиная с 7 класса, это было наше время. Мы спорили абсолютно обо всем и откровенно. Мы учились отстаивать свою необязательно совпадающую с официальной точку зрения.

Помню, одна из маминых сотрудниц ехала в трамвае после работы и услышала разговор двух дам, вероятно, учительниц школы, в которой я учился. Одна спрашивает другую: «Ну как тебе класс?» Вторая отвечает: «Хороший класс, кроме одной овцы, которая портит все стадо». Первая с пониманием произносит: «Это Дибров?» и слышит в ответ: «Да». Ох, и влетело мне от мамы! Я уже не помню имена тех учителей. Но раз вы звоните мне и просите поделиться воспоминаниями, значит, выиграл я и те педагоги, которые воспитывали в нас независимость суждений.

ПОМОГ ФИЗРУК

- Больше всего мне вспоминается время, когда я начал заниматься спортом, - говорит бронзовый призер Олимпийских игр Борис Крамаренко. - Это был 7-й класс. Из-за непогоды я чувствовал, что мне неудобно заниматься на улице. И тогда я попросил учителя физкультуры о том, чтобы я занимался в зале. Он пообещал положить под коврик ключ. И я приходил каждое утро с прыгалкой и занимался. Сейчас это даже нереально представить, что могут быть такие отношения.

«ПОМЕНЯЛА ТРИ ШКОЛЫ!»

- Школа вспоминается всегда добрым словом, - рассказала министр здравоохранения РО Татьяна Быковская. - С пониманием того, что это были самые светлые годы жизни, когда была настоящая дружба. А еще это первое мое коллективное общение, поскольку я не ходила в детский сад. И считаю, что учителя научили меня понимать, уступать и принимать чужое мнение. Я поменяла в своей жизни три школы и, каждый раз переходя из одной в другую, говорила, что буду учиться, а не заниматься общественной работой. Но мне хватало месяца или два, после чего я снова погружалась в нее, когда, кроме уроков и знаний, была возможность развиваться как личность. И кружки, и общественная работа - все это дало большую путевку в жизнь.

Я считаю, 1 сентября - важный и нужный праздник. И очень хорошо, что, несмотря на все сложности этого года, было принято решение на правительственном уровне о том, чтобы дети пошли в школу. Потому что никакое дистанционное обучение, никакой компьютер не дадут той теплоты, которое дети получают в общении между собой и учителями.