«Бизнес в объективе»: В ростовской «Точке кипения» откроется фотовыставка ПСБ

Фото: представлено пресс-службой Промсвязьбанка.

В Ростове-на-Дону откроется традиционная фотовыставка ПСБ «Бизнес в объективе» в рамках регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Посмотреть на самые интересные предпринимательские проекты можно будет двумя способами: в зале «Парамонов» регионального центра развития высокотехнологичных проектов «Точка кипения», что на улице Седова, 6/3 и в онлайне в рамках трансляции мероприятий регионального форума «Бизнес-Успех» на youtube-канале Правительства Ростовской области, Instagram и ВКонтакте.

- Каждый из героев нашей фотовыставки создавал свое дело с нуля и теперь вдохновляет других предпринимателей и тех, кто хочет начать свое дело и только задумывается об этом пути, - рассказала вице-президент, региональный директор Ростовского офиса ПСБ Лариса Чураева. - Приглашаем горожан и гостей города посетить нашу экспозицию, где мы показываем самые яркие и интересные предпринимательские проекты донского малого и среднего бизнеса. А предпринимателей – принять участие в нашем проекте в следующем году.

Игорь Иткин, фитнес-клуб "Прайм". г. Ростов-на-Дону. Фото: представлено пресс-службой Промсвязьбанка.

Виктория Ходаченко, салон красоты "Эстетика", г. Ростов-на-Дону. Фото: представлено пресс-службой Промсвязьбанка.

Известно, что «Бизнес в объективе» - масштабный фотопроект ПСБ, направленный на популяризацию предпринимательства. Ежегодно в нем участвуют более 200 российских бизнесменов, работающих в реальном секторе экономики по всей России. Они занимаются производством труб, текстиля, продуктов питания, сельским хозяйством, развивают детские центры, частные школы, туристические компании, рестораны и многие другие сферы.

Всего же за пять лет проведения проекта прошло уже более 800 фотовыставок от Калининграда до Владивостока.

Андрей Путинцев, ООО "Ломбард гудда", г. Ростов-на-Дону. Фото: представлено пресс-службой Промсвязьбанка.

Лидия Сапач, учебный центр парикмахерского искусства, салон красоты "Prima Dona", г. Ростов-на-Дону. Фото: представлено пресс-службой Промсвязьбанка.

НАША СПРАВКА

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Он входит ТОП-10 крупнейших банков России и в список системнозначимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. И законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. Банк предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы. А региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и порядка 8,6 тыс. банкоматов (в том числе банкоматы банков-партнеров) по России. В Ростовской же области банк представлен 11 офисами в крупных городах региона: Ростове-на-Дону, Батайске, Шахты, Таганроге, Гуково, Новочеркасске и Каменске-Шахтинском.