Тесла-шоу, умный дом и квесты: в Ростове впервые прошел фестиваль идей и технологий Rukami

Фото: организаторы фестиваля Rukami

В Ростове-на-Дону с 5 по 6 сентября прошел фестиваль идей и технологий Rukami — один из ключевых проектов Кружкового движения НТИ по популяризации технического творчества и изобретательства. Участники изучили основы 3D-моделирования, программирования, робототехники и дизайна.

Мастер-классы, игры и интерактивные лекции прошли в дистанционном режиме и на офлайн-площадке коворкинга «Рубин». Онлайн-трансляции мероприятия ВКонтакте и YouTube набрали более 40 тысяч просмотров и более 1000 лайков.

В прямом эфире прошли зрелищные световое, азотное и тесла-шоу. Эксперты научили участников основам робототехники, программирования в Minecraft и Python, рассказали о нейросетях, альтернативной энергетике и много другом. Занятия провели преподаватели вузов и колледжей, наставники кружков технического творчества.

Каждый участник мог выбрать один из четырех онлайн-маршрутов, с учетом своих интересов:

– Предпринимай: питч-сессии, ток-шоу, квесты, направленные на профориентацию;

– Создавай: активности, связанные с инженерной или технологической деятельностью;

– Познавай: активности, лекции и презентации, связанные с получением новых знаний;

– Дерзай: соревновательные активности – конкурсы, игры, хакатоны.

В фестивале активное участие принимали школьники. Они не только посещали мастер-классы и лекции, но вели онлайн-трансляции и офлайн-мероприятия. Так, самым юным спикером фестиваля стал 12-летний изобретатель из Новочеркасска Дмитрий Набиулин. Он показал слушателям, как собрать «умный» дом. Другие ребята модерировали эфиры и озвучили спикерам более 300 вопросов и комментариев от зрителей.

Фото: организаторы фестиваля Rukami

Для школьников прошел «ТехноХакатон». Участники показали свои силы в пяти категориях: «Art» — проекты на стыке науки и искусства, «Tech» — робототехника и новые технологии, «Fun» — VR и игровое обучение, «IT» — проекты в области программирования, «Bio» - проекты в области биотехнологий и нейротехнологий». Юные изобретатели получали и выполняли задания в онлайн-режиме.

— Для нас очень ценно, что первый же фестиваль в этом непростом году стартовал успешно и привлек несколько тысяч ростовчан, которые узнали больше о техническом творчестве и попробовали создать свои первые проекты. Впереди у Rukami еще 14 событий по всей стране и множество сюрпризов для участников! — прокомментировала Наталья Смелкова, руководитель проекта Rukami и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов Национальной технологической инициативы (НТИ) в АО «РВК».

Гостей фестиваля поприветствовал советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев. Он отметил, что мероприятие особенно важно для привлечения детей и молодежи к техническому творчеству.

Проведение фестиваля Rukami позволит показать привлекательность и престижность технической и инновационной деятельности, вовлечь их в научно-техническое творчество, запустить проекты по ранней профориентации и добиться интеграции центров детского технического творчества с общеобразовательными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального образования. А самое главное, фестиваль станет отправной точкой для формирования сообщества технологических энтузиастов Ростовской области— поделился Антон Алексеев.

Фестиваль завершился зажигательным выступлением кавер-группы и креативной фотозоной «Спиннер 360».

Справка

Rukami – некоммерческий проект, инициированный АО «РВК» и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ. Утвержден Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Проект направлен на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, мейкерству, созданию собственных технологических проектов в кружках.

Rukami включает в себя серию региональных мероприятий, демонстрирующих проекты технического творчества, лучшие из которых участники представляют в Москве. Ключевое событие проекта – Международный фестиваль Rukami – собирает технологических энтузиастов из России и зарубежных стран, объединяет лучшие практики и форматы. В рамках проекта проводится образовательно-нетворкинговая программа для руководителей кружков, которая позволяет им не только привлекать новую аудиторию, но и удерживать ее, формируя устойчивое сообщество.

Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».