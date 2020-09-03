Ставки по ипотеке упали: самое время для покупки жилья. Фото: Архив редакции.

Какая объективная картина на рынке недвижимости сложилась сейчас? Что ждет продавцов и покупателей в ближайшее время? И какое жилье лучше выбрать? Об этом и многом другом за «круглым столом» говорим с нашими экспертами.

- Согласно новому законодательству, значимым участником на первичном рынке жилой недвижимости теперь стал банк, который финансирует застройщика и осуществляет контроль за его финансовой деятельностью, - начала разговор аналитик компании «Дон-МТ - Недвижимость» Галина Пивоварова. - Что же касается цены, то по официальным данным Росстата, цена за квадратный метр в конце прошлого года составляла 51,7 руб., а во втором квартале 2020-го - уже 53,5 руб. Наблюдается сокращение объемов ввода в эксплуатацию жилья в I полугодии 2020-го в большинстве регионов. Поэтому уже в июле Президент РФ заявил о необходимости продлить сроки реализации нацпроектов, в том числе «Жилье и городская среда», до 2030 года.

Галина Пивоварова, аналитик компании "Дон-МТ-Недвижимость". Фото: Архив редакции.

- При сложившейся ситуации нужно добиться баланса спроса и предложения, то есть вопросы доступности жилья по-прежнему актуальны, - заключила Галина Борисовна.

Новостройки - это и жилье, и выгодное вложение

По данным аналитиков, на Дону количество зарегистрированных домов с долевым участием в первом полугодии 2020-го относительно аналогичного периода минувшего года составило 78,4%. Этот показатель выше среднего по России на 16,4%.

- Задержек в работе в период самоизоляции не было, - говорит коммерческий директор строительной компании «ЮгСпецСтрой» Камал Юсупов. - Мы, наоборот, закупили все материалы заблаговременно, чтобы процесс строительства без продаж и без доставки мог не останавливаться на протяжении трех месяцев. В итоге ни по одному объекту не сдвигали сроки сдачи и ведем строительство даже с опережением. Поэтому наши дольщики спокойны. И, кстати, процент ипотечных сделок действительно возрос с 65% до 85%. Кроме того, в пандемию мы быстро перестроились на онлайн-сервисы. Даже показы старались проводить дистанционно. А еще совместно со Сбербанком провели сделку с выездом на дом сотрудника банка в защитной маске и с дезинфицирующим средством для подписания кредитного договора. Но в основном, конечно, помогала электронная регистрация.

Камал Юсупов, коммерческий директор строительной компании "ЮгСпецСтрой". Фото: Архив редакции.

Стоит отметить, что сейчас люди стараются приобретать большие площади и увеличивать свое жилое пространство. И всем, кто задумывается, вкладываться в недвижимость или нет, мой совет: «Да!» Сейчас держать деньги на счетах не так выгодно, как вкладываться в квадратные метры. К слову, у нас есть клиенты, которые приобрели квартиры на более ранних сроках и уже зафиксировали рост цены на 20% с момента начала строительства. Поэтому если вы не опытный трейдер на бирже, то новостройки - лучшее вложение.

Квадратные метры будут дорожать

- В июле средняя стоимость кв. м в новостройках донской столицы составила 59,3 тыс. руб. и за месяц цена выросла на 2,5%, - рассказала руководитель «Абсолют Банка» в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. - Стройматериалы и рабочая сила не дешевеют. И мы ожидаем, что до конца года стоимость квартир на первичном рынке может увеличиться еще на 3-5%. Но при этом есть более доступные варианты новостроек в городах-спутниках - Батайске и Аксае. Они фактически вошли в черту города, инфраструктура и транспортная доступность приемлемые, а цена кв. м существенно ниже - 37-45 тыс. руб.

- Однако средняя стоимость кв. м «вторички» за месяц уменьшилась на 0,4%…

- И достигла 63,4 тыс. рублей. Хотя разница в 3,5 тыс. руб. практически всегда перекрывается, поскольку в новостройку приходится дополнительно вкладываться, чтобы заселиться. Но не забывайте: с сентября по октябрь количество сделок на вторичном рынке по сравнению с летними месяцами увеличивается на 10-15%, а в ноябре-декабре - на 20-30%. Поэтому едва ли цены снизятся, и на скидки покупателям рассчитывать не стоит.

Елена Водяницкая, руководитель "Абсолют-Банка" в Ростове-на-Дону. Фото; Архив редакции

- Будут ли в ближайшее время снижаться ставки по ипотеке?

- Наш банк в начале августа уже снизил ставки по стандартным программам ипотеки до 8,1% годовых. Уже в первые две недели после этого количество заявок на квартиры по ним у нас выросло на 15%. При этом базовые условия остались прежними: максимальный срок ипотеки - 30 лет, а минимальный размер первоначального взноса - 20% от стоимости жилья. Мы одни из немногих в регионе принимаем половину минимального первоначального взноса из средств маткапитала. Таким образом, при его наличии доля собственных средств может быть уменьшена до 10%.

- Говорят, из-за пандемии весной вырос спрос на дома с земельными участками?

- Да, доля таких ипотечных сделок выросла вдвое по сравнению с тем же периодом 2019-го. Но их стоимость значительно выше, чем у квартир, - в среднем 5-9 млн руб., а получить ипотеку гораздо сложнее. Мы один из немногих банков, которые выдают ее и на такие объекты. Делаем это в индивидуальном порядке на достаточно гибких условиях. К слову, частные дома чаще покупают весной и осенью. Поэтому с сентября по октябрь количество сделок снова увеличится. На вопрос «Покупать ли сейчас недвижимость?» отвечу так: если накоплен хотя бы минимальный первоначальный взнос 20%, то от планов по покупке в ипотеку отказываться не стоит.